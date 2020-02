Homme abandonné dans la nature: policiers punis

Une réduction de salaire de 5% durant un an. La sanction interne prise à l’encontre d’un policier est confirmée en justice. Dans un arrêt du 11 février, les juges de la Chambre administrative révèlent un épisode peu reluisant dans l’histoire de la police genevoise.

Les faits remontent à 2014: une nuit, un homme est interrogé au poste. Visiblement, les gendarmes n’ont rien de tangible contre lui. Au lieu de le relâcher simplement, les fonctionnaires, apparemment frustrés, l’emmènent en voiture et l’abandonnent en pleine nuit à Vessy, dans un lieu sombre et isolé.

«Bien sûr une erreur»

À l’époque, l’homme a eu la peur de sa vie car il a pensé que les policiers voulaient le tuer. «Ils n’ont jamais eu l’intention de lui faire mal, assure aujourd’hui Me Robert Assaël, avocat d’un des agents. Pensant que l’individu revendait des stupéfiants, ils voulaient le ramener chez lui pour voir où il habitait et potentiellement dissimulait la drogue. Cette personne les a baladés dans tout Carouge. À un moment, ils l’ont posée à Vessy, ce qui était bien sûr une erreur.»

A. était de la partie cette nuit-là. Il était jeune stagiaire à l’époque, contrairement à B. Après les faits, une dénonciation du troisième collègue de la patrouille est arrivée sur le bureau de la hiérarchie, en précisant que B. aurait même frappé la victime.

L’an dernier, le Ministère public, qui avait confié des investigations à la police des polices (l’Inspection générale des services), a condamné A. et B. pour abus d’autorité à une peine pécuniaire avec sursis. A. n’a pas contesté la sanction pénale, à l’inverse de B., qui se retrouvera devant le Tribunal de police cette année.

Prescription pour l’un

Une fois l’enquête pénale terminée, le département a bouclé son enquête administrative et sanctionné en juin dernier B., en prononçant contre lui une dégradation d’une durée de deux ans. De son côté, A. a écopé d’une diminution de salaire pendant un an.

Les deux hommes ont interpellé la justice. B., défendu par Me Alain Berger, a saisi la Chambre administrative, qui a conclu à la fin de l’an dernier que la prescription s’appliquait à l’encontre de ce policier: «Il est établi que tant le conseiller d’État que la commandante ont eu connaissance des faits justifiant une sanction en 2014. Ainsi, au moment de l’ouverture de l’enquête administrative le 22 novembre 2018, l’action disciplinaire était prescrite.»

Représenté par Me Robert Assaël, A., lui, n’est pas passé entre les gouttes. Pourquoi? Les autorités estiment avoir appris, bien plus tard que dans le cas de B., le rôle joué par A. la nuit des faits: «Le Conseil d’État a eu connaissance de l’implication de A. au plus tôt le 18 juillet 2018, lors de la réception d’une copie de la procédure pénale. L’arrêté prononcé le 6 juin 2019 par le Conseil d’État a ainsi été rendu dans un délai de 11 mois et 12 jours, soit moins d’un an après la découverte des faits.»

Il s’ensuit que la responsabilité disciplinaire n’était pas prescrite non plus: «Les faits reprochés ayant eu lieu le 10 juin 2014, la prescription absolue de cinq ans arrivait à échéance le 10 juin 2019. La sanction disciplinaire ayant été prononcée le 6 juin, la prescription absolue n’était pas acquise.»

Aux yeux de Me Robert Assaël, cette décision est juridiquement fausse: «À mon sens, la prescription était intervenue. Le Tribunal fédéral sera saisi. Cette décision est aussi choquante, car mon client est au final puni parce que son collègue ne l’a pas visé dans sa dénonciation.»

Il a nié les faits

Et la Chambre d’ajouter: «À l’époque des faits, A. a intentionnellement complété la main courante en mentionnant que la personne interpellée avait été élargie (ndlr: relâchée) des locaux après les contrôles d’identité, alors que tel n’était pas le cas, relève l’arrêt du 11 février. A. a en partie nié les faits puisqu’il a persisté à alléguer avoir eu l’intention de raccompagner la victime chez elle et que cette dernière les avait baladés dans tout Carouge.» Or les juges estiment que les policiers n’ont jamais cherché le domicile du lésé. «A. ne s’est jamais distancié du comportement de B. bien qu’il ait admis qu’il n’était pas usuel de procéder de la sorte.»

L’avocat de A. affirme que ce dernier n’a jamais invoqué son statut de stagiaire pour réduire sa responsabilité: «En revanche, pour l’enquêteur administratif, on imagine mal un stagiaire prendre la décision de laisser un individu dans la nature. Mon client est un excellent policier, s’investissant dans son travail, avec professionnalisme et compétences. Il a reçu plusieurs félicitations et ses évaluations périodiques sont élogieuses. Nul doute qu’il n’aura plus jamais affaire à la justice.»