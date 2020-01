Hommage au Père Glôzu à la cathédrale Saint-Pierre

«Une page qui se tourne.» La mort du Père Glôzu, le mythique patron du Restaurant de l’Hôtel-de-Ville décédé vendredi 27 décembre, marque pour beaucoup de politiques la fin d’une époque. Une cérémonie en son honneur sera organisée le 7 janvier à 15h à la cathédrale Saint-Pierre.

De mémoire de député, l’établissement de la Vieille-Ville a toujours été le repaire des élus. Du moins depuis que Jean-Yves Glauser l’a repris en 1984. «Le PLR a longtemps organisé ses réunions au premier étage, c'était notre stamm», se rappelle Martine Brunschwig Graf, qui ne se souvient pas être rentrée dans le café «sans tomber sur le Père Glôzu».

Le patron était présent tous les jours dans son bistrot. Depuis le bout de la table numéro 1 – «La place d’où on voit toute la salle et la cuisine grâce à un jeu de miroirs», précise Antonio Vendeiro, le maître d’hôtel – ce personnage haut en couleur et au caractère bien trempé dirigeait sa brigade et n’hésitait jamais à se donner en spectacle pour animer le lieu. «Il était l'âme du café de l'Hôtel-de-Ville», résume Martine Brunschwig Graf.

Jean-Yves Glauser n’avait pas sa langue dans sa poche. «Lorsque j’étais député, nous finissions toujours au bistrot de l’Hôtel-de-Ville après les commissions, se rappelle Luc Barthassat. Nous refaisions alors les débats avec lui, c’était souvent assez épique.» Le MCG Daniel Sormanni le décrit comme «un bon râleur genevois». Habitué du lieu, le député se rappelle avoir régulièrement échangé avec le tenancier sur les difficultés rencontrées par les commerçants et les problèmes de mobilité à Genève. Un certain nombre de grands projets du canton ont d’ailleurs démarré par quelques notes griffonnées en fin de soirée sur la nappe. «On repartait toujours avec le papier pour ne rien oublier», relate Luc Barthassat, amusé.

Si les soirées se terminent aujourd’hui moins tard et sans doute plus sobrement qu’à l’époque, le Restaurant de l’Hôtel-de-Ville demeure toujours un endroit apprécié des élus. La députée d'Ensemble à Gauche Salika Wenger vient y «sentir le vent» avant chaque commission. «Beaucoup de politiques fréquentent le bistrot, explique-t-elle. On se retrouve alors à une table avec des représentants d’autres partis. C’est l’occasion de discuter de manière informelle, de faire circuler des informations et d’en recevoir de manière intéressante. De nombreux accords se nouent autour d’un café ou d’un verre de vin blanc.»

Privé de son patron emblématique, le Restaurant de l’Hôtel-de-Ville restera-t-il ce lieu unique qui arrive à satisfaire autant les politiques, les Genevois que les touristes? Si aucune décision formelle n’a été prise concernant son avenir, le fils de Jean-Yves Glauser assure pour l’instant l’intérim. Vincent Glauser, 28ans, voudrait reprendre à son compte le bistrot. Avec un souhait: faire perdurer la tradition de l’établissement. Le jeune homme ne sous-estime pas la tâche qui l’attend si le changement de gérance est accepté par la Ville: «Mon père était une figure de la Vieille-Ville, ce ne sera pas facile de passer après lui.»

Dimanche, il portait sur son costume une petite broche sur laquelle était écrit: «Le fils de Glôzu».