Hold-up du Bongénie à Genève: un otage serait complice

«J’ai de l’anxiété et de très grosses difficultés à dormir.» C’est en ces termes que Gérard*, employé de Bongénie, expliquait il y a six mois devant le procureur comment il avait vécu, en tant que victime, le braquage du 5 juin 2018.

Pourtant, selon nos renseignements, cet employé se retrouve aujourd’hui mis en cause puisqu’il est désormais prévenu de tentative de brigandage aggravé. Le Ministère public le suspecte d’avoir feint de «se faire braquer par un homme (ndlr: en prison depuis un an) et un comparse non identifié, tous deux armés», lesquels l’auraient faussement pris en otage «et ont véritablement pris en otage un autre employé». Entendu en mars dernier, Gérard conteste ces charges. Il assure n’avoir aucun lien avec ce braquage.

Du bavardage

Rappelons que le braqueur présumé est suspecté d’avoir pénétré dans les locaux du Bongénie avec un complice. Deux employés, dont Gérard, ont ensuite été menacés avec une arme à feu. Le collègue de Gérard, qui a tenté de résister, a reçu un coup de crosse de pistolet à la tête. Les malfrats ont ensuite pris la fuite.

Sur le hold-up, Gérard admet une erreur involontaire: celle d’avoir bavardé avec les mauvaises personnes et de leur avoir indiqué qu’il manipulait de l’argent liquide dans le cadre de son travail. En outre, il concède avoir conduit sans permis et détenir chez lui, notamment, un coup-de-poing américain. Des délits qui ne sont pas liés aux faits. Malgré son audition comme prévenu, Gérard se considère toujours comme une victime du braquage et des menaces reçues. L’enquête se poursuit.

À la fin de l’an dernier, le présumé braqueur, qui a été arrêté, s’est vu reprocher un autre brigandage, le 26 juin 2018 à la poste de Saint-Jean. Il est suspecté d’avoir pointé son arme sur une postière à la rue du Beulet peu avant l’ouverture matinale des locaux. Mais dans les deux cas, ses nerfs ont lâché puisqu’il est rentré bredouille.

Son avocat, Me Nicola Meier, assure que son client «ne sait rien d’une éventuelle implication de Gérard et ignore tout du braquage du Bongénie. Dès son arrestation, mon mandant a reconnu qu’il a fourni du matériel et des armes à un tiers, qu’il refuse de désigner, mais son rôle s’est arrêté là. Gérard, comme tous les témoins confrontés aux braqueurs du Bongénie et de la poste, n’a pas identifié mon mandant comme l’un d’entre eux.»

«Le prix de la critique»

Le client de Me Meier a été arrêté, l’été dernier à Annemasse, notamment par le RAID de Lyon, une unité d’intervention appelée en renfort en raison du profil du prévenu, considéré par les forces de l’ordre comme dangereux.

Pour les faits commis à la poste, le détenu répète avoir simplement fourni du matériel de braquage. Rien de plus. Et son avocat de conclure: «Depuis le début, le procureur a décidé d’écrire son propre scénario et de distribuer très librement les rôles. Mais à force de vouloir s’écarter de l’histoire originale et d’en faire une fiction, il ne devrait pas tarder à recevoir le prix spécial de la critique!»

* Prénom d’emprunt

(TDG)