Hodgers parle des arbres: deux Verts démissionnent

«On veut revenir en arrière, mais le but, ce n’est pas de faire comme si chaque arbre était un être vivant.» C’est le conseiller d’État Antonio Hodgers qui parle. Interrogé par la RTS, il revenait dimanche sur les oppositions aux projets de logement à Genève, oppositions motivées par des soucis de protection de l’environnement. Il défendait la nécessité de densifier la ville «plutôt que de la laisser s’étendre ailleurs sur le canton de Vaud ou en France».

Mais c’est sa phrase sur les arbres qui a frappé les esprits. «Suite aux propos d’Antonio Hodgers dans la dernière émission de «Mise au point» («On ne peut pas considérer un arbre comme un être vivant»), j’ai le regret de retirer ma candidature aux élections municipales 2020 de la Ville de Lancy et vous présente ma démission du parti Les Verts genevois», tonne Shady Ammane sur les réseaux. Et un autre membre d’annoncer dans la foulée qu’il fera de même: «Les Verts doivent protéger les arbres et on n’arrête pas de les abattre à Genève, comme on va le faire le long de la rue François-Dussaud, lance Bruno Budry. On ne peut pas être le leader des Verts et dire que les arbres ne sont pas des êtres vivants.» Contacté, Antonio Hodgers renvoie au parti. Alors, ces démissions sont-elles l’indice de fortes tensions internes? Pas sûr. «Depuis 2018, nous avons enregistré 250 adhésions, dont 150 depuis 2019, principalement de la part de jeunes liés aux manifestations climatiques, explique Léo Bouvier, cosecrétaire général du parti. Notre parti compte désormais 1000 membres. Les démissions sont stables, environ 50 par an, et à ma connaissance, une seule est en lien avec la coupe d’arbres.»

À défaut d’être une crise, l’affaire démontre la sensibilité du sujet, y compris chez les Verts. Depuis plusieurs mois, les autorités municipales et communales rament pour justifier leurs projets d’aménagement alors que les arguments des défenseurs des arbres semblent gagner en traction.

Questionné à la fin de septembre, Antonio Hodgers résumait le problème ainsi: «Pour faire la Voie verte entre les Eaux-Vives et la frontière, nous avons abattu 790 arbres. Faire des trams, des pistes cyclables ou des coopératives nécessite parfois de couper des arbres. Figer Genève telle qu’elle est, c’est maintenir une ville à 6000 watts qui émet trois fois plus de carbone que ce que la planète peut supporter. On ne peut pas soutenir les marches climatiques e­t demander un moratoire de la transition écologique. C’est pour cela que nous construisons des logements aux Allières et à la Chevillarde, qui sont à proximité du Léman Express.» Il n’est pas sûr que ce discours rationnel convainque tout le monde.