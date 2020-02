L’hiver «indien» bat des records de douceur

Il y avait déjà «l’été indien», lorsque la saison estivale joue les prolongations et adoucit l’automne. Il faudra désormais s’habituer à l’hiver indien. MétéoSuisse l’a annoncé mercredi: le pays connaît l’hiver le plus doux jamais enregistré depuis le début des mesures en 1864, avec une température moyenne supérieure à 0°C. «Cela n’a été observé que quatre fois dans toute l’histoire des mesures, en 1989-1990, 2006-2007, 2015-2016, relate Mikhaël Schwander, météorologue à MétéoSuisse. Cette année, on est un cran au-dessus.» Conséquence: ça bourgeonne et ça fleurit déjà, notamment du côté des noisetiers et des peupliers.

Depuis 1864 et jusqu’en 1990, le thermomètre s’est toujours aventuré dans les valeurs négatives. On qualifiait alors les hivers avec une température de -2°C de «doux». «Mais depuis 1990, ils sont entrés dans un nouveau régime, explique Mikhaël Schwander. Les hivers froids avec des températures moyennes inférieures à -4°C ont disparu de notre climat actuel.»

Plus largement, de la période 1871-1900 à la période 1991-2020, l’hiver en Suisse s’est réchauffé de presque 2°C. Et c’est bien parti pour continuer. Sans mesures de protection du climat, prévient MétéoSuisse, «une nouvelle augmentation de la température hivernale moyenne de 3,5°C caractérisera le climat de la Suisse au milieu du siècle. Les hivers où la température ne descend pas au-dessous de 0°C deviendront la norme.»

Et la neige dans tout ça? «Entre 1981 et 2010, on comptait en moyenne sept jours de neige fraîche, rapporte le météorologue. Si rien n’est entrepris pour lutter contre le réchauffement climatique, les prévisions annoncent que la moyenne baissera à quatre jours en 2060, puis à deux jours en 2085.»

D’une évidence, la neige est devenue une exception. Cette année en est la parfaite illustration. Le ciel a bien lâché quelques flocons en décembre mais pas suffisamment pour être comptabilisés. «Il faut qu’il tombe au moins 1centimètre de neige fraîche, indique Mikhaël Schwander. Nous effectuons nos mesures à 7h du matin or, à ce moment-là, la couche avait déjà fondu.» Pour l’instant donc, il n’y a pas encore de chutes officiellement enregistrées à Genève. Le spécialiste note que depuis les années 60, il n’est encore jamais arrivé d’avoir un hiver sans neige. «Mais on a encore le temps: en 2008, les premières neiges ont été enregistrées le 20 mars!».