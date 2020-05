Non, l’herbe qui pousse dans nos parcs n’est pas mauvaise

C’est une citoyenne indignée qui prend la peine de nous écrire, dans le respect des distances sociales. Un mail, donc, sans timbre ni salive. On lui répond à l’ancienne, en nous transportant à l’adresse indiquée, soit le cimetière Saint-Georges. Le courriel précisait ceci: «C’est honteux, la mauvaise herbe prolifère entre les tombes et en recouvre certaines. Pourquoi les jardiniers ne font rien? Il me semble pourtant que le corona ne sort pas de terre…»

Des graminées légères et des pissenlits parachutes ont poussé entre les tombes du cimetière Saint-Georges. (Photo: Laurent Guiraud)

Des images en pièce jointe accompagnent comme il se doit ce rapide état des lieux accusateur. On préfère les nôtres, réalisées cette semaine entre deux averses, avec l’accord préalable des services municipaux concernés. Mais le contenu est identique: la vie qui pousse entre les tombes, qui ajoute de la couleur au décor minéral et de l’épaisseur aux pelouses.

Comptage botanique

Un comptage botanique sans arrière-pensée permet d’identifier, dans le désordre, toutes sortes de graminées légères, de la sauge des prés (salvia pratensis) et, bien sûr, du pissenlit (taraxacum officinale), en train de faire voler au-dessus des sépultures ses petits parachutes pour la dissémination des graines.

Du vivant chez les morts, un peu de verticalité naturelle au pays des allongés: c’est ici que les chemins se séparent avec notre visiteuse de cimetière qui «souhaite rester anonyme». Car l’herbe pointée du doigt n’a rien de mauvaise.

Croissance sans esbroufe

Les marcheurs quotidiens qui font le tour de Saint-Georges en venant du Bois de la Bâtie l’avaient depuis longtemps déjà observé. Des semaines de croissance sans esbroufe, des allées qui verdissent, des carrés qui voient apparaître une multitude de plantes vivaces, et ce malgré la sécheresse persistante.

Les connaisseurs se passent le mot: «Saint-Georges est sur le point de ressembler à l’un des plus beaux cimetières londoniens, celui de Highgate, construit sur les flancs de la colline du même nom, avec ses arbres, ses buissons et ses fleurs sauvages», souligne l’amateur d’art funéraire.

Son voisin de marche, bien dans sa vie lui aussi, renchérit en saluant l’arrivée des tagettes (tagetes patula) «dont on ferait bien un bouquet pour nos chers défunts», glisse-t-il en souriant. Un troisième résume, à sa façon amusée, l’enthousiasme général: «Il ne manque que des roses trémières dans l’alignement des tombes monumentales et le tableau serait parfait.»

Le travail des jardiniers

Cette perfection involontaire, inégalement appréciée, a bien évidemment ses jardiniers. On se tourne vers leur chef, Jean-Gabriel Brunet, adjoint de direction du Service des espace verts (SEVE) pour en savoir plus. Ce dernier commence par rappeler le contexte actuel: «La pandémie nous a contraints à prioriser les tâches. Les cimetières sont fortement sollicités; il a fallu réorganiser le secteur inhumation, tout en assurant en parallèle la sécurité des collaborateurs. J’ai donné l’ordre de suspendre, jusqu’à la fin de la semaine dernière, la tonte dans l’ensemble des espaces verts de la ville. La nature, c’est vrai, a repris ses droits, en douceur, l’absence de pluie jouant en faveur de nos équipes d’entretien.»

Campagne de végétalisation

Particulièrement à Saint-Georges dont on rappellera que le site a fait l’objet d’une campagne de végétalisation il y a huit ans de cela. «Nous avons à l’époque réensemencé nos cimetières municipaux, précise M. Brunet, en utilisant une herbe qui n’est pas celle d’un terrain de foot. Une herbe à chèvre comme on dit dans le jargon, offrant une diversité végétale, une flore généreuse et riche qui pousse de façon spontanée quand, justement, on ne la coupe pas à intervalles réguliers.»

Au pied des grands arbres du cimetière, les pelouses atteignent elles aussi une épaisseur généreuse. Des moutons viendront les tondre d'ici à la fin de l'été. (Photo: Laurent Guiraud)

Et notre responsable de s’enthousiasmer à son tour en évoquant le liseron rampant et toutes ces plantes vagabondes qui s’insinuent entre les stèles, les marbres et les plaques. «Nous n’avons reçu aucune plainte à ce jour», note-t-il, avec satisfaction.

Au contraire: que des félicitations et des encouragements à mettre la pédale douce. «L’expérience récente est pleine d’enseignement. Lorsque l’on retarde les tontes dans les grands parcs, cela favorise clairement la biodiversité.» Fleurs oubliées, abeilles et papillons sont à nouveau dans la place et le font savoir.

Le retour des tondeuses

Cela dit, avec l’évolution de la crise sanitaire et le retour des averses, les tondeuses ont repris du service dès lundi. «La pluie accélère la pousse, la masse végétale à traiter est importante. Si on attend trop, les tondeuses se bourrent, on doit vider les bacs tous les dix mètres.»

L'entretien des intertombes a repris, les gazons ont été rabattus et les tondeuses mécaniques ont coupé l'herbe juste avant le retour de la pluie. (Photo: Laurent Guiraud)

Enfin, au cimetière Saint-Georges, on taille, on rabat les gazons et l’entretien intertombes a repris. De quoi rassurer celles et ceux – minoritaires assurément – qui n’aiment pas se mouiller les pieds dans l’herbe.

Demain, des moutons

On les prévient encore de ceci: avant la fin de l’été, ils risquent de croiser une dizaine de moutons broutant l’herbe sans bruit entre deux ensevelissements. Des tondeuses naturelles, moins rapides que les tondeuses mécaniques, mais moins polluantes également. Le mouton comme le pissenlit est chez lui à Saint-Georges.