Les hébergements d'urgence pour sans-abri resteront ouverts

Quatre des six sleep-in - lieux d'accueil d'urgence nocturnes - devaient fermer leurs portes à la fin janvier, faute de financement. Près de 110 personnes se seraient ainsi retrouvées à la rue sans endroit où dormir et se réchauffer. Ces lieux pourront finalement rester ouverts grâce à un accord entre le Canton, la Ville de Genève, le Collectif d'associations pour l'urgence sociale (CausE) et l'Association des communes genevoises (ACG).

À l'initiative du conseiller d'État socialiste Thierry Apothéloz, en charge de la cohésion sociale, les principaux partenaires concernés par l'hébergement d'urgence se sont rencontrés ce mardi. L'objectif: trouver des pistes de solutions concrètes pour éviter la fermeture des lieux d'accueil.

Le canton a demandé que cette fermeture soit suspendue. En contrepartie, le magistrat s'est engagé à proposer une base légale qui règlerait la question de la compétence en matière d'hébergement d'urgence et du financement des dispositifs annuels d'accueil de nuit afin de stabiliser la situation à court et moyen termes.

La recherche de fonds privés continue

Des solutions de financement doivent faire l'objet d'une concertation accélérée entre le canton, la Ville de Genève et l'ACG pour déboucher sur un accord politique avant la fin de l'hiver.

Au regard de ces propositions, le Collectif d'associations pour l'urgence sociale maintient l'ouverture des dispositifs d'accueil de nuit jusqu'à fin avril, sous réserve de l’approbation par le Conseil administratif de la Ville de Genève des modalités de subventionnement de cette opération, et ce, dans l'attente de la concrétisation des pistes de financement évoquées.

Parallèlement, les associations membres du Collectif d'associations pour l'urgence sociale poursuivent leur recherche de fonds privés.