Hausse du tarif des crèches: la résistance s’organise

Depuis le 1er novembre, le tarif des crèches de la ville de Genève a augmenté. Celle-ci a en effet instauré un nouveau système de calcul, basé sur l’avis de taxation des parents. Cette hausse, qui interviendra désormais chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, a provoqué un tollé. Au Conseil municipal, une motion s’opposant à ce changement vient d’être acceptée en commission.

Ce qui a choqué, c’est le timing. La Ville a décidé d’augmenter ses tarifs en s’appuyant sur la modification de la loi sur l’imposition des personnes physiques, votée par le Grand Conseil en 2018. Celle-ci permet aux familles de déduire leurs frais de garde à hauteur de 25 000 francs par enfant (au lieu de 3992 francs). Pour la Ville, ce changement permet aux parents de pallier l’augmentation des tarifs, qui ira de 2 à 11% en fonction du revenu, soit de 10 à 180 francs par mois en plus. Les prix restent parmi les plus bas du canton et certaines familles vont même y gagner, assure-t-elle.

Mais pour les auteurs de la motion, la candidate PDC à l’Exécutif Marie Barbey-Chappuis et son collègue Lionel Ricou, c’est inacceptable. «Cette modification a été faite en catimini, sans information préalable aux élus ou aux parents», s’étonne la première. Le texte, qui demande de renoncer à toute hausse des prix, a été accepté par 8 élus de droite contre 7 de gauche. «La simplification administrative, que nous ne contestons pas, ne doit pas être un prétexte pour augmenter les tarifs et amoindrir l’impact positif de la baisse fiscale. L’effort financier du Canton doit aller dans la poche des familles, pas dans celles de la Ville!» estime Marie Barbey-Chappuis. Si la motion n’est pas contraignante, la PDC agira à travers le budget, en prévoyant un montant afin de rembourser les parents de manière rétroactive.

Esther Alder, conseillère administrative chargée de la cohésion sociale, tempère: «Les institutions ont fourni un énorme travail d’explication. Elles ont répondu aux questions des parents car les changements en cours sont complexes. La plupart des parents ont déjà réalisé qu’à terme, ils dépenseront moins pour la prise en charge de leurs enfants.» La magistrate affirme même que son système a «suscité l’intérêt d’autres communes».

Sur le fond, son département argue que son nouveau régime est plus juste, puisque la même base de calcul est désormais utilisée pour toutes les familles. Notamment pour les personnes qui ont plusieurs revenus, de la fortune ou des biens immobiliers. La méthode est aussi plus pratique, selon la Ville, puisqu’un seul document est désormais nécessaire. En effet, les parents doivent remettre l’avis de taxation émis par le Canton, et non plus leurs déclarations de revenus.

Pourquoi augmenter les tarifs? La Ville veut adapter le prix de pension à l’inflation et financer les nouvelles places. En 2021, ce système devrait ainsi permettre d’engranger 2 millions de francs et de financer notamment les mécanismes salariaux, qui génèrent 1,5 million de dépenses chaque année. Les montants demandés auparavant couvraient seulement 20% de la prise en charge des enfants, rappelle la Ville. Le reste est payé par cette dernière. Les revenus les plus bas doivent désormais s’acquitter de 5 francs par mois au minimum, soit le prix des repas et collations servis aux petits.