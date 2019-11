Halloween mobilise la police et les pompiers au Grand-Saconnex

Ils se sont calmés avant minuit, mais ils ont commencé aussi plus tôt cette année. Ils, ce sont les fêtards particuliers d’Halloween. À la danse et aux déguisements, ils préfèrent les feux intentionnels, les tirs de laser contre les bus et les jets de pierre contre les véhicules de police.

Une cinquantaine de jeunes se sont regroupés dès 19h, ce jeudi 31 octobre, au Grand-Saconnex. La police avait noté l’adresse en assurant une veille active sur les réseaux sociaux. Les pompiers, eux aussi, étaient prêts à intervenir, sous la protection des forces de l’ordre. Pour éteindre, plus tard dans la soirée, un scooter en feu et des containers en divers endroits.

Si le Grand-Saconnex s’est éclairé aux feux bleus une partie de la soirée, d’autres communes, dans une moindre mesure, ont été touchées. À commencer par Carouge, Meyrin et Servette. En revanche, la cité du Lignon est restée calme, contrairement aux éditions précédentes.

On doit ce bilan intermédiaire au porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier. À sa connaissance, aucune interpellation n’a eu lieu pour l’heure. Aucun blessé non plus. Les plaintes, elles, pour dommages à la propriété notamment, risquent de s’additionner.

«La coordination instaurée entre la police et le SIS a permis d’avoir une meilleure vue d’ensemble des secteurs concernés et une bonne réactivité dans les interventions conjointes assurés par les uns et les autres», poursuit le porte-parole. Dans les faits, aucune école n’a brûlé comme ce fut le cas la nuit dernière en Suisse alémanique.