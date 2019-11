Quand les habitants des quartiers font de la politique

Mardi soir, dans la zone industrielle des Acacias. Une petite foule se presse à l’entrée du Pavillon Sicli, cette ancienne fabrique d’extincteurs reconvertie en centre culturel. On enlève son manteau, on dénoue son écharpe et on prend place face au pupitre dressé pour l’occasion. Arrive Esther Alder. «Nous sommes là pour vous entendre, lance la magistrate de la Ville de Genève. Pour faire évoluer nos actions en partant de vos préoccupations.»

Depuis deux ans, la Municipalité organise ce qu’elle appelle des «forums sociaux» dans ses quartiers. Celui-ci est le huitième du nom. Il concerne la zone «Bâtie-Acacias», dont la démographie va exploser ces prochaines années avec le développement du CEVA. Comme lors des précédentes éditions, le public a répondu présent, même si les participants sont pour la plupart issus du réseau associatif local. «Vous êtes nos meilleurs alliés car vous êtes les meilleurs experts de la cohésion de votre quartier», poursuit la conseillère administrative Verte.

Des enjeux par quartier

Pour chaque quartier, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS) a brossé un «portrait social». Une radiographie qui en dévoile les enjeux spécifiques. À Champel, le problème réside dans l’isolement des aînés. Aux Pâquis, un défi consiste à intégrer les nouveaux arrivants. Aux Acacias, c’est le risque d’exclusion sociale de personnes précarisées et le manque de lieux pour se réunir qui est mis en lumière.

Dans le public, les questions fusent. Ces forums sont aussi l’occasion pour les habitants de faire part de leurs doléances: le retrait de tables dans le parc des Acacias, le manque de poubelles à la rue Caroline, les déjections canines le long du quai du Cheval-Blanc, etc. Les spécialistes du DCSS assurent qu’ils feront remonter les problèmes aux autorités concernées.

Une centaine de mesures

Les participants se réunissent en petits groupes. Un atelier se met à la recherche de lieux de rencontre. «La maison de quartier ferme à 18 heures. Où peut-on aller ensuite?» interroge Clara, 17 ans. Les idées sont notées sur des post-it. Aménager le bord de l’Arve, lancer un marché couvert ou encore créer un lieu pour les jeunes. Un quinquagénaire s’indigne: «Les lieux, ils les connaissent. Il n’y a qu’à voir les bouteilles vides qu’on retrouve le samedi matin dans le parc.» Raison de plus pour augmenter l’offre, rétorque Helmut, 77 ans.

Les propositions retenues aboutiront à un plan d'actions. Une centaine de mesures ont été initiées. Le ciné-goûter a ainsi été pérennisé à l’EMS du Petit-Saconnex. Aux Charmilles, «Le 99» accueille les 15-25 ans jusqu’à 22 heures du jeudi au samedi, tandis qu’aux Pâquis une nouvelle gazette a été diffusée cette semaine.