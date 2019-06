Guy Mettan verdit pour se représenter

Chassez-le par la porte, il reviendra par la fenêtre. Démissionnaire du PDC, qui a voulu partiellement féminiser et rajeunir ses listes de candidats au National, et qui l’avait repoussé, le député Guy Mettan avait claqué la porte, ce printemps, d’un parti qu’il jugeait ingrat.

Mais c’était pour mieux se présenter au Conseil national, tout seul, en indépendant. Ou peut-être pas: «Je cherche une colistière», signale le candidat.

Avec ou sans, Guy Mettan sera candidat sur la liste Planète bleue, au nom évocateur. «J’ai eu des contacts avec plusieurs groupes depuis mon départ du PDC, mais si tout reste ouvert jusqu’au 5 août, date du dépôt des listes, je ne pense pas avoir quitté une chapelle pour en rejoindre une autre.»

S’il se relance, après une longue carrière politique, c’est qu’il estime avoir des choses à dire, et puis l’équipée d’un autre indépendant – Willy Cretegny au Conseil des États – le fait réfléchir: «Depuis les années 70, je suis sensible à ce qu’on appelait alors le catastrophisme en matière d’écologie, qu’on nomme aujourd’hui la collapsologie. Le changement climatique va entraîner un basculement de pans entiers de notre société et nous devons nous adapter.»

Guy Mettan écolo? La révélation peut surprendre… Mais le député mise sur l’écologie de droite pour réussir. Cette écologie, il la définit comme attentive aux producteurs, aux paysans et aux industriels, confrontés aux conséquences de la nécessaire adaptation de leurs activités, et «je ne crois pas qu’un bobo du tertiaire puisse comprendre ce que cela veut vraiment dire».

Un exemple? «Eh bien, on ne résout pas la question du glyphosate seulement en l’interdisant. Dans les exploitations, ce produit a nécessité de lourds investissements. Il faut en tenir compte et les aider à se reconvertir.» Et pour aider, il faut des moyens apportés par des taxes carbone, car «la transition énergétique va coûter cher si on veut la réussir: une dizaine de milliards par an probablement».

À Berne, le député compterait défendre deux points qui lui sont chers: «La Genève internationale, dont le succès est lié à une Suisse neutre, qui a de l’avenir dans un monde où le multilatéralisme est en crise, et l’agglomération franco-valdo-genevoise, dont l’aménagement devrait être commun. Il faudrait au moins qu’on se pose la question de la croissance de l’aéroport. Jusqu’où continuer?»

Guy Mettan sera-t-il élu? Les chances du candidat solitaire, âgé de 63 ans et doté d’un budget de 10 000 francs, sont minces, et le terrain vert, devenu électoralement fertile, est désormais vigoureusement cultivé par toutes sortes de partis. Au moins, il aura parlé de sujets qui lui tiennent à cœur.

