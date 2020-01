Pas de guerre pour les invendus de Migros

Les banques alimentaires ont eu des sueurs froides suite à l’arrivée d’un nouveau venu sur le marché des invendus. Mais un accord vient d’être trouvé pour se répartir cette manne. Présente en Suisse depuis 2018, l’application danoise Too Good To Go connaît un succès exponentiel. Elle permet d’acheter à prix cassé des produits atteignant leur date de péremption en fin de journée. Jusque-là, cette start-up travaillait surtout avec des boulangeries, des épiceries, des take-away.

Le but est louable, puisqu’il s’agit de lutter contre le gaspillage. Mais le partenariat annoncé jeudi entre Migros et Too Good To Go a inquiété les banques alimentaires qui récupèrent déjà les invendus des magasins en faveur des démunis.

Partenaire historique

À Genève, Migros est le plus gros fournisseur de l’association Partage, qui redistribue annuellement mille tonnes de nourriture à une cinquantaine d’œuvres caritatives. «Migros est notre premier partenaire historique depuis quinze ans que nous existons, confie Marc Nobs, le directeur de Partage. Les 30% des produits que nous collectons viennent de chez elle. Or, nous avons appris à la fin de l’année dernière que Too Good To Go et Migros allaient collaborer dès le mois de février. Nous avons craint de perdre une source importante de produits.»

L’association était d’autant plus inquiète qu’elle avait déjà perdu un autre contributeur, le magasin Globus. «Il y a un an, il a cessé du jour au lendemain de nous donner ses invendus, regrette Marc Nobs. Nous avons appris qu’il avait décidé de travailler avec Too Good To Go. Par rapport à Migros, cela ne représentait pas de gros volumes, mais ça nous a mis en alerte.»

Les quantités de produits récoltés par Partage auprès des magasins ont déjà tendance à diminuer globalement. «La lutte contre le gaspillage s’intensifie et les détaillants gèrent leurs stocks de manière de plus en plus rigoureuse, à flux tendu. Du coup, il y a de moins en moins d’invendus. Alors, si en plus Too Good To Go venait marcher sur nos plates-bandes, nous aurions un sérieux problème.»

Il y a dix jours, Marc Nobs a rencontré les responsables de l’application à Genève. Un terrain d’entente a pu être trouvé: Partage récupérera les aliments approchant de leur date de péremption, tandis que Too Good To Go se concentrera sur les produits ultrafrais devant être consommés le jour même (sandwiches, salades préparées, etc.).

Besoins complémentaires

Ces derniers ne correspondent d’ailleurs pas aux besoins de Partage. L’association fait sa collecte tous les matins auprès de la grande distribution puis trie les aliments dans son entrepôt de Carouge avant de les redistribuer à ses partenaires. Elle ne peut donc pas gérer des produits qui restent en rayon jusqu’à la fermeture des magasins puis doivent être consommés avant minuit.

«En fait, nous sommes complémentaires avec les banques alimentaires, note Sophie Fayet, responsable des partenariats chez Too Good To Go Genève. Nous n’avons jamais voulu les cannibaliser, cela ne correspond pas à nos valeurs. Nous nous voyons plutôt comme des partenaires. Mais l’intervention de Marc Nobs a permis de poser les bonnes questions. De toute manière, nous demandons à Migros de ne préparer qu’un ou deux paniers d’invendus par jour dans chaque magasin pour Too Good To Go. Il s’agit de petits volumes.»

La question s’est aussi posée avec les autres banques alimentaires de Suisse. À Genève, le même principe de répartition est en discussion avec les autres acteurs de la grande distribution, que Too Good To Go a approchés.

Du côté de Migros, on assure qu’il n’a jamais été question de laisser tomber Partage. «Nous avons une collaboration qui fonctionne très bien avec elle, se félicite le porte-parole de Migros, Tristan Cerf. Too Good To Go prend des produits à consommer le jour même, qui sans cela finiraient en biogaz ou au compost. Cette application touche un public qui n’est pas nécessiteux mais qui a envie de faire quelque chose pour la planète.» Finalement, tout le monde tire à la même corde. «Cela permettra d’augmenter l’impact de la lutte contre le gaspillage alimentaire», conclut Marc Nobs.