Gros clash chez les socialistes de Versoix

L’annonce a jeté un froid. Lundi soir, au début de la séance du Conseil municipal de Versoix, son vice-président, le socialiste Michel Zimmermann, s’est levé. Puis, face aux élus et au public, il a lu sa propre lettre de démission, dans laquelle il s’en est pris vertement à ses collègues de parti. On savait que l’ambiance au sein de cette section du PS n’était pas au beau fixe depuis de nombreux mois, mais ce clash ne pouvait pas plus mal tomber, à six jours des élections.

Les raisons d'un départ

«L’alternative qui se posait à moi était de rester, et de faire tapisserie jusqu’à l’installation du Conseil municipal nouvellement élu, ou de partir en apportant un éclairage circonstancié et politique à mon départ, a commencé l’élu. Plus proche de mes convictions et de mon engagement socialiste, c’est ce second terme de l’alternative que j’ai choisi de privilégier.»

À la suite de ce préambule, les critiques ont fusé. Michel Zimmermann a ainsi fustigé le soutien de la majorité de son groupe à «la privatisation et l’externalisation de la gestion des parkings communaux», en complète contradiction avec ses propres convictions, lui qui représente l’aile gauche du PS. Il a par ailleurs assuré que cette même majorité avait tenté de le persuader de «retirer [son] soutien au projet de création de 24 nouvelles places de crèche. Non, je ne pouvais pas! D’autant que j’étais, avec d’autres élus, l’un des porteurs du projet, et l’un des auteurs de la motion», a-t-il lancé.

Écarté des listes

Puis il s’en est pris plus directement à deux de ses collègues de parti, la conseillère administrative Ornella Enhas et son mari, Huseyin, conseiller municipal, présents lundi soir et plutôt consternés par ce déballage. Il leur a notamment reproché de l’avoir empêché de se présenter aux prochaines élections municipales. En outre, il a dénoncé «le virage à droite toute opéré par cette majorité des socialistes de Versoix».

Pointé du doigt, le couple Enhas n’a pas souhaité répondre à ces critiques, ni en direct ni à l’issue de la séance plénière. «Qu’il assume», nous a juste confié la conseillère administrative.

Les regrets du président du PS genevois

Contacté mardi, le président du Parti socialiste genevois, Gérard Deshusses, est plus disert: «J’ignorais que Michel Zimmermann avait démissionné ce lundi soir du Conseil municipal de Versoix, précise-t-il. Je ne peux que le déplorer, alors que j’appelle à l’unité en vue des municipales 2020.»

Quant à sa candidature, «elle n’a pas été retenue lors de l'assemblée générale de la section – je précise que cela s’est fait dans les règles, démocratiquement – mais je l’ai regretté. Il était dès lors prévisible que des tensions au sein du groupe de Versoix apparaissent. Mais je rappelle que les sections sont autonomes, elles ne dépendent que du PSS (ndlr: Parti socialiste suisse). Cela dit, au niveau cantonal, je n’ai rien à reprocher à Michel Zimmermann, qui est d’ailleurs membre de notre comité directeur. Il est même notre délégué permanent auprès du PSS.»