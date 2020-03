Une grève administrative se profile dans les écoles primaires genevoises

La rentrée 2020 n’est pas envisageable «dans la situation actuelle», avec une augmentation de près de 1000 élèves prévue dans les écoles primaires, estime la Société pédagogique genevoise (SPG), le syndicat du personnel de ces établissements. Les camouflets s’enchaînent depuis la fin de l’année dernière: le 13 décembre, le Grand Conseil a refusé la totalité des postes demandés par le Conseil d'État dans son projet de budget 2020, dont près de 200 concernaient le Département de l’Instruction publique (DIP). Et fin février, alors que la demande avaient été revue à la baisse, à hauteur de 155 postes, la commission des finances n’en a octroyé que 25. À la suite de cette dernière décision, la SPG s’est réunie en assemblée générale extraordinaire mercredi. Une quarantaine de ses membres «exigent que les autorités trouvent les moyens d’obtenir les postes nécessaires afin d’assurer des conditions d’apprentissage justes et équitables», relate un communiqué de presse.

Déterminés à faire entendre leurs revendications, ils engagent des «moyens de lutte», à savoir une grève administrative généralisée dans tous les établissements, dès le 9 mars. L’action sera réévaluée le 30 mars en fonction des avancées obtenues, et il n’est pas impossible qu’elle s’étende à une grève générale, laisse entendre la résolution adoptée.

Pour le moment, que les parents se rassurent, les prestations auprès des élèves ne seront pas directement concernées. Cette forme de grève consiste à ne plus relever les courriels et à ne plus entrer d’informations dans le système interne appelé GECO. «On n’y introduira plus les carnets des élèves, explique Francesca Marchesini, présidente de la SPG. Pour les élèves de 8P (ndlr:11-12 ans), cela peut paralyser pas mal le système selon la durée de la grève car c’est aussi le moment des inscriptions au Cycle.» Consciente que ses préoccupations sont partagées par la conseillère d'État socialiste en charge, Anne Emery-Torracinta, la représentante de la SPG espère que la visibilité du mouvement lui donnera plus de poids devant les députés.

Dans le cas où les postes «nécessaires» ne devaient finalement pas être obtenus d’ici à la fin de l’été la SPG «exige une diminution de l’horaire scolaire». «Nous le réclamons depuis longtemps par souci de cohérence, reprend Francesca Marchesini. L’élève genevois est celui qui passe le plus d’heures à l’école de toute la Suisse romande. Que des enfants de 8 ans passent plus de temps sur les bancs que des élèves de 12 ans n’a pas de sens. Et cela permettrait d’éviter une hausse d’effectifs par classe alors que 200 d’entre elles comptent déjà plus de 24 élèves.»

L’office médico-pédagogique est particulièrement touché car la plupart des postes refusés devaient notamment permettre de soutenir des enfants à besoins spécifiques dans les classes, ou d’augmenter les places dans les foyers thérapeutiques.

À l’échelon supérieur, la Fédération des associations des maîtres du Cycle d’orientation (FAMCO) n’a pas encore pris de décision d’action. Membre du bureau, Julien Nicolet avoue que la décision de la commission des finances l’a «estomaqué. On n’avait pas prévu un scénario aussi épouvantable.»

«Le département a rencontré les partenaires sociaux ce mardi au sujet de la décision de la commission des finances, contextualise Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. Dans l'immédiat, la perspective d'une grève administrative pourrait entraîner un retard sur la délivrance des notes ainsi que des potentiels problèmes au niveau de la communication, entre les familles et le corps enseignant, par les canaux de messagerie électronique.»