Le grand feu d'artifice est annulé

Le Conseil d'État a validé la demande de Genève Tourisme: le grand feu d'artifice estival n'aura pas lieu en raison de la situation sanitaire. Ses quelque 400'000 spectateurs, les bonnes années, en faisaient une manifestation à haut risque.

Dans un communiqué de presse, Genève Tourisme détaille qu'un «spectacle d’une telle envergure demande plusieurs mois de préparation et engage le travail de nombreux partenaires – artificiers, logistique, équipes techniques – mais aussi des services de la Ville et de l’État de Genève qui mettent à disposition le domaine public et assurent la sécurité de la manifestation».

Des «installations estivales» pourraient être maintenues au Jardin anglais, en respectant les impératifs de santé publique.

Développement suit.