Le Grand Conseil met le virus au menu

Des hommages et des élections

Si nous étions encore dans une période «normale» – c’est-à-dire avant qu’un virus ne contamine toutes les activités et tous les esprits – le sujet principal de cette session parlementaire serait l’élection de la présidence du Grand Conseil et des autres membres du Bureau. Le MCG Jean-Marie Voumard achèvera en effet lundi 11 mai son année présidentielle et cédera sa place de premier citoyen du canton à son successeur.



Actuel premier vice-président, c’est l’écologiste François Lefort qui sera très vraisemblablement élu par ses pairs. Il est en effet extrêmement rare que les députés dérogent à la règle non écrite qui veut que cette fonction conduise l’année suivante à «monter au perchoir».



Cette session aura également sa séquence émotion avec l’hommage rendu au député PLR Rolin Wavre, subitement disparu le 17 mars à 56 ans. Personnalité attachante, engagée en faveur de la mobilité douce et très ancrée dans le monde associatif, l’homme était unanimement apprécié.



Peu après, sa collègue de parti Natacha Buffet-Desfayes prêtera serment pour assurer sa succession. La transition sera moins douloureuse pour le groupe socialiste qui, lui, voit partir Salima Moyard Mizrahi, élue au Conseil administratif de Lancy. Elle sera remplacée par Youniss Mussa.



Deux autres députés vont encore quitter le Grand Conseil à la suite de leur élection dans des exécutifs municipaux: les Verts Frédérique Perler (Ville de Genève) et Matthias Buschbeck (Vernier). Leur remplacement interviendra lors de la première session de juin.



E.BY