Les glaciers du bord du lac ont fermé boutique

Les glaciers qui bordent le lac ont décidé ne pas ouvrir leur buvette dès ce dimanche et pour une durée indéterminée. En cause, la lutte contre l'épidémie du coronavirus. «Nous avons pris cette décision pour préserver la santé de notre personnel et de nos clients», explique Santino Nastasi, président des glaciers.

Ce dernier tient la buvette qui fait face au Jet d'eau. Samedi encore, elle faisait le plein comme les autres, profitant de l'arrivée des beaux jours. «Nous préférons perdre du chiffre d'affaires mais être responsables, poursuit le président. Il vaut mieux que les gens restent à la maison et évitent de se contaminer. Pour l'heure, trop de personnes ne sont pas assez respectueuses des mesures de précaution à prendre.»

Cette décision a été prise ce dimanche matin aux aurores. «Nous avons un groupe WhatsApp et nous en avons parlé dès 6 heures ce matin.»

Les glaciers mentionnés ici sont au nombre de six, de Baby-Plage sur la Rive gauche à celui qui jouxte l'entrée des Bains des Pâquis sur la Rive droite. Dans l'après-midi, Santino Nastasi nous informe que le glacier de Baby-Plage a toutefois préféré ouvrir sa buvette.

Samedi soir, les bars de la rue de l'École-de-Médecine ont, eux aussi, pris la décision de fermer leurs établissements, et cela pour une durée indéterminée.