Une genevoise crée des bijoux à la demande

C’est en référence à une maison qu’elle possède avec son mari dans le sud de la France que Caterina de Boccard a baptisé sa marque L’Escalet. «Je veux retranscrire la beauté du paysage méditerranéen à travers mes collections», explique la trentenaire. Inspirée par la nature et les couleurs aux nuances de bleu et de vert, Caterina utilise des pierres précieuses pour confectionner ses bijoux féminins.

Caterina de Boccard a sauté le pas de l’entrepreneuriat en 2017. «J’ai d’abord étudié les relations internationales», indique la Tessinoise arrivée à Genève il y a quinze ans. Après un passage dans les cosmétiques, le trading et la finance, elle met le cap sur Londres pour une formation en gemmologie. Il y a trois ans, elle investit environ 40'000 francs pour monter son entreprise, installée entre Genève et Rome, où elle fait réaliser 80% de sa production.

Elle souhaite garantir un prix attractif en misant sur une réalisation à la commande. Compter environ 300 francs pour les premiers prix. L’entrepreneuse propose une palette de pierres, de diamants et d’or qui correspondent à «une clientèle féminine, entre 25 et 55 ans, qui travaille et qui souhaite s’offrir un bijou qui pourra se transmettre à la prochaine génération». C’est d’ailleurs en encourageant le recyclage de l’or et la réutilisation de certaines pierres que la créatrice entend se démarquer. «Nous pouvons utiliser des pierres desserties d’autres bijoux de nos clients, par exemple en reprenant le diamant qui appartenait à leur grand-mère.»

Caterina a voulu garder son travail en parallèle dans un premier temps. «Mais j’ai vite réalisé que je devais faire ça à 200%», souligne la jeune maman qui souhaite aussi conserver du temps pour s’occuper de sa fille. Elle commence désormais à vivre de son entreprise. La majorité de sa clientèle se trouve en Suisse, dont environ 30% à Genève, où Caterina possède un showroom ouvert sur rendez-vous. Mais l’exportation de ses bijoux gagne aujourd’hui en ampleur, notamment en Allemagne et aux États-Unis.

Son laboratoire étant fermé en ce moment à cause du coronavirus, Caterina profite de cette période pour se consacrer à la création. «Deux nouvelles collections arrivent, je prends alors le temps de dessiner et de peaufiner mes idées pour appréhender la suite.»

Sur internet: www.lescalet-jewellery.com