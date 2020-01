Les Genevois ont découvert les charmes de leurs palaces

Chiffon blanc en main, Estelle Bergmann est tout occupée à traquer le grain de poussière. À vider les cendriers, ramasser les miettes, faire briller les chromes, remplacer les ampoules grillées. Chaque jour, sa fonction de gouvernante du Jiva Hill, un cinq-étoiles niché dans le Pays de Gex, au pied du Jura, l’amène à contrôler les chambres. Comme seize autres hôtels, cet établissement a ouvert ses portes dans le cadre de la Nuit de l’hôtellerie, opération séduction qui s’est déroulée pour la troisième fois. Et le succès fut au rendez-vous.

Les chambres mises à disposition ont été écoulées en quelques heures, précisent Vanessa Weill – qui a eu l’idée de lancer cette opération – et Roxane Nadal. À prix cassés: 150 francs pour un cinq-étoiles, 100 francs pour un quatre-étoiles. «Nous demandons à nos partenaires qu’un contingent minimal de 10% de chambres soit mis à disposition de la Nuit de l’hôtellerie», glisse Vanessa Weill.

Avec golf, spa et petit lac

Cette période étant creuse, elle encourage les établissements à rejoindre cette opération. Avec décembre, janvier est le mois de l’année où le taux d’occupation des chambres chute à Genève. De 2017 à 2019, le pourcentage a oscillé entre 54,7 et 56,2%, contre plus de 78% de taux d’occupation en juin 2019, un mois record. Ce mois est idéal, d’autant plus qu’un grand salon horloger qui se tenait en janvier se déroulera désormais en avril.

Au Jiva Hill, une dizaine de suites ont été mises à disposition des Genevois inscrits. «Tout a été réservé en une heure», résume Carine Lamiot, cheffe de réception. Cette propriété appartenant à la famille Lundin, qui a fait fortune dans le pétrole et possède des entreprises à Genève, va s’agrandir: 20 chambres supplémentaires seront à disposition, début février. L’établissement, qui compte aussi un golf, un spa et un petit lac, emploie 90 personnes. Une quarantaine de salariés sont logés sur place, les prix prohibitifs des logements, dans le Pays de Gex, étant dissuasifs pour les employés de l’hôtellerie, dont les salaires sont bas.

«Se jouer de la mode»

Au FraserSuites, ce sont cinq chambres qui ont été gardées pour cette clientèle d’une nuit, précise Aurélie Ropers, l’une des responsables de cette chaîne dont le siège est basé à Singapour. Ouvert fin 2015, cet hôtel de 67 chambres peut s’enorgueillir d’un taux d’occupation moyen de 80% et d’une durée moyenne de séjour de trois nuits.

Cet établissement a aussi fait appel à la conseillère en style Eva Bongiovanni pour animer un atelier, samedi en début d’après-midi. «Je peux vous aider à cerner vos envies, opérer un tri dans votre dressing, changer de style. Vous ne pourrez plus vous passer de moi!» a-t-elle lancé au groupe inscrit, en ajoutant que ses clientes devaient «réapprendre à se plaire et à retomber amoureuses d’elles-mêmes.» Eva Bongiovanni appelle encore ses aficionadas à «se jouer de la mode» pour éviter d’y être enfermées. Elle se désole d’une ambiance marquée de l’empreinte de Calvin, dont les habitantes peinent à s’habiller de manière plus colorée. Trop de souris grises hantent encore les rues de Genève.

Papilles excitées, yeux écarquillés

Dimanche après-midi, c’est une vingtaine de résidents alléchés par l’atelier de pâtisserie mis sur pied par l’Hôtel d’Angleterre qui se sont réunis dans un salon. Arthur, le pâtissier, est à la manœuvre. Il remue avec énergie la pâte à choux. Prodigue ses conseils: «il faut verser la farine d’un trait. Et dessécher cette pâte, sinon elle ne gonflera pas.» L’auditoire ne perd pas une miette de ses explications. Et salive. Papilles excitées. Yeux écarquillés. Le praliné amande-noisette coule mollement. Les participants ont presque oublié que, selon les précisions de Jean-Vital Domezon, directeur général de ce palace, ils foulent un parquet dont l’origine remonte à 1905. Poids de l’histoire, légèreté des gâteaux.