Les Genevois au top des recherches d'infos sur le coronavirus sur Google

Les Genevois sont après les Tessinois, les Suisses qui font le plus de recherche sur le coronavirus via Google. Ils sont plus nombreux que les Vaudois, qui n'arrive qu'en sixième position, alors que ce canton est plus sérieusement touché par la contagion. Sur le fil d'actualité, c'est le Tessin qui se détache avec des recherches liées à la situation en Italie et particulièrement en Lombardie.

Depuis le 28 février, premier pic des requêtes sur le coronavirus Covid-19, un nouveau record est intervenu le 10 mars en Suisse. Les recherches associées les plus fréquentes sont symptômes et type d'agent infectieux.

Au niveau cantonal, les internautes de certaines communes semblent s'intéresser plus particulièrement au virus. C'est le cas de Carouge, où a été déclaré le premier cas genevois. La commune sarde détient le record de recherches, juste derrière Nufenen, au Tessin, et devant Locarno. Cologny arrive en 5e position. Cinq communes genevoises se retrouvent dans le top 10 des recherches les plus actives sur le coronavirus: Carouge, Cologny, Vernier, Lancy et Thônex.

Côté France, ce sont les internautes de Franche-Comté qui ont le plus frequemment recherché les occurences coronavirus + Suisse sur Google, ils étaient deux fois plus nombreux que les internautes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.