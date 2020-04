«Si les Genevois sortent, on aura une flambée de cas»

Un hôpital bouleversé, mais qui tient bon. Alors qu’ils affrontent l’épidémie de coronavirus depuis plusieurs semaines, le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Bertrand Levrat, et le directeur médical Arnaud Perrier font le point. Rendant un hommage appuyé à leurs équipes, ils soulignent qu’il n’est pas temps pour la population de relâcher les efforts. Car le marathon va durer.

Vos scénarios de crise prévoyaient-ils une situation pareille?

Bertrand Levrat (B.L.): Clairement pas. La situation est exceptionnelle à tous les niveaux. Mais chacun est motivé et investi au-delà de ce que j’aurais pu espérer.

Arnaud Perrier (A.P.): Quand la première information est venue de Chine, on s’est douté de quelque chose, mais pas de cette ampleur. On a eu le bénéfice, si l’on peut dire, de voir ce qui s’est passé en Italie et nous nous sommes préparés à une situation plus difficile que celle que l’on vit aujourd’hui.

Quand avez-vous pris conscience de la gravité de la situation? Quelles ont été vos premières décisions?

(B.L.): Quand le virus est arrivé en Italie, nous avons compris qu’il allait se répandre de manière inéluctable et que nous ne pourrions pas faire cavalier seul. Nous avons anticipé, grâce notamment à un très bon dialogue avec Mauro Poggia et le Conseil d’État. Dès le mois de mars, nous sommes passés en gestion de crise.

(A.P.): Le 10mars, nous avons fermé toutes les activités opératoires non urgentes et arrêté les consultations non nécessaires, afin de dégager tous les lits chirurgicaux pour les patients Covid et libérer les ressources en anesthésie pour étoffer les soins intensifs.

Comment avez-vous accru vos capacités?

(A.P.): Les soins intensifs sont passés de 30 à 90 lits. Il y en aura bientôt 110. D’habitude, nous avons 10 patients intubés, contre 60 aujourd’hui. Il a fallu procéder à des échanges de personnel entre services.

(B.L.): Nous avons révolutionné l’hôpital. Des médecins et des soignants de différentes spécialités sont venus en renfort. Nous avons proposé d’augmenter les temps partiels (l’équivalent de 40 postes de plus). Environ 140 collaborateurs en préretraite (de moins de 65ans) sont revenus travailler; 80 personnes de l’armée aident dans les soins infirmiers. Nous avons dédié le bâtiment Gustave Julliard au Covid. L’Hôpital des Trois-Chêne, celui de Loëx et le bâtiment des lits sont aussi réaménagés pour accueillir des patients Covid. Les cliniques privées reçoivent certains de nos autres patients. Enfin, la télémédecine a été renforcée pour atteindre ceux qui sont confinés chez eux.

Est-ce efficace auprès des personnes âgées?

(A.P.): Étonnamment bien. Ces outils sont très simples. Il suffit d’un smartphone et d’un SMS pour se connecter. Plus de 280 patients ont quitté l’hôpital. Comme certains médecins ont fermé leur cabinet (lire ci-contre) – ce que nous comprenons bien, vu les directives – il faut pouvoir suivre ces patients. L’AMG a assemblé plus de 100 médecins pour assurer ces téléconsultations.

Vous avez 425 patients hospitalisés à cause du coronavirus. À quoi vous attendez-vous?

(B.L.): Il fera beau ces prochains jours. Si les Genevois ne se disciplinent pas et sortent, nous nous attendons à une flambée de nouveaux cas dans dix jours. Nous avons couru la moitié du marathon. Il faut tenir. La deuxième partie sera la plus difficile.

(A.P.): L’hôpital fonctionne. Nous sommes très fiers de nos collaborateurs et ne sommes pas débordés. Mais cela mobilise des ressources extraordinaires. Le nombre de lits de médecine interne est passé de 130 à 400; 40% des internes viennent d’autres spécialités. Donc, on tient, mais c’est inhabituel et compliqué.

Comment voyez-vous la suite?

(B.L.): Une épidémie dure entre sept et douze semaines. Nous sommes à la fin de la quatrième.

(A.P.): Le retour à la normale ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra un moment pour que l’hôpital et les cliniques se redéploient normalement. Un patient infecté à la fin de l’épidémie, disons fin mai, début juin, nous occupera encore plusieurs semaines. Nous en avons donc jusqu’à l’automne au moins.

Le personnel est applaudi tous les soirs, mais cela ne suffit pas. Comment éviter un effondrement physique et psychique?

(B.L.): Cette solidarité nous touche. Ces applaudissements visent également à mes yeux tous ceux qui font fonctionner la société, des politiques aux routiers, des caissières aux pompiers. À l’interne, nous sommes très attentifs à protéger le personnel, dont je salue l’implication exceptionnelle – je rends aussi hommage aux familles des soignants. Des cellules de soutien psychologique se déplacent sur le terrain. Différentes mesures visent à faciliter la vie des employés: courses en ligne livrées à l’hôpital, bons repas offerts par des institutions privées, chambres réservées à l’hôtel pour se reposer, etc. Nous sommes très attentifs à ce que les temps de récupération soient respectés.

Combien d’employés ont attrapé le virus?

(B.L.): Sur 13000 collaborateurs, plus de 300 ont été testés positifs. Certains sont déjà guéris et revenus. Nous veillons à éviter les transmissions à l’hôpital.

Deux tiers des infirmières des HUG viennent de France. Craignez-vous une réquisition de ce personnel soignant?

(B.L.): Nous avons beaucoup de contacts avec nos voisins; le spectre de la fermeture des frontières est peu présent. Les HUG restent l’hôpital de référence de la région. En ce moment, nous avons environ 20 patients Covid venus de France. Une proportion logique.

Quid des stocks de médicaments, de masques, de ventilateurs?

(B.L.): Tout l’Occident a besoin du même matériel en même temps. Nous nous battons pour éviter une pénurie. Nous avons eu des problèmes de livraison, des camions étant bloqués en Allemagne, en Belgique. Pour l’instant, nous avons acheté assez de masques, de blouses et de gants. Mais il faut qu’ils arrivent.

(A.P.): Nous n’avons jamais renoncé à des précautions importantes faute de matériel. En revanche, nous avons manqué de tests et avons dû resserrer les critères de dépistage. La meilleure politique aurait été de tester largement la population dès le début et de ne pas arrêter. Cela nous aurait donné une idée encore plus précise de ce qui se passe. Et il aurait été plus facile de convaincre les personnes de respecter les consignes d’auto-isolement.

La Confédération devrait-elle centraliser les stocks et se montrer plus prévoyante à l’avenir? Ou chaque hôpital est-il responsable?

(B.L.): Une coordination nationale est nécessaire pour assurer une équité de distribution. Pour les respirateurs, nous avons la chance qu’une industrie suisse en fabrique. Nous travaillons aussi en réseau: le CHUV et les HUG ont une centrale d’achat commune.

(A.P.): On ne peut pas tout stocker. Certains médicaments ne se conservent pas indéfiniment. Et cela prend de la place. Tout dépend des capacités de production. La délocalisation en Asie nous a rendus terriblement fragiles et dépendants. Des médicaments ne sont produits qu’à un seul endroit. Nos stocks de sédatifs indispensables aux soins intensifs sont limités. C’est une sonnette d’alarme pour l’avenir.

Des pays d’Asie ont pris des mesures ambitieuses (dépistage de masse, identification des contacts, traçage) avec un nombre de morts bien plus réduit. Inspirant?

(A.P.): Les pays qui ont très bien agi sont ceux qui produisent des tests et des réactifs… Pour le confinement, j’ai été très favorablement surpris par la capacité de la Suisse, qui n’a pas la culture disciplinée des pays asiatiques, à réagir rapidement. Nos experts ont été entendus. On peut toujours réclamer davantage de confinement. Mais inutile de prendre des mesures qui ne seraient pas suivies dans la durée.

(B.L.): Il faut considérer la santé dans son ensemble, penser à la violence domestique, dont nous constatons l’augmentation, les suicides, la santé mentale. Les mesures sont adaptées à notre culture.

Comment ne pas oublier les autres patients: malades chroniques, diabétiques, insuffisants cardiaques, cancéreux? Faut-il s’attendre à une hécatombe parallèle?

(A.P.): Non. En Suisse, le réseau est dense et bien organisé. Les patients oncologiques sont toujours suivis, idem des diabétiques et de tous les malades chroniques. Le risque de les suivre moins bien existe, mais je ne pense pas qu’il va se réaliser. Nous n’avons pas vu, pour l’heure, d’augmentation des AVC, des décompensations diabétiques ou cardiaques.

Certains ont peur de déranger leur médecin ou les Urgences. Que leur dire?

(A.P.): Les consignes restent les mêmes: si on a mal à la poitrine, de la peine à respirer, à parler ou à bouger, il faut appeler le 144. Vous serez pris en charge dans les dix minutes. Pour un mal de tête ou de la fièvre, il faut s’adresser au 0800 909 400. Je salue à cet égard le travail remarquable des autres centres d’urgences: La Tour, La Colline et les Grangettes.

Quel examen critique faites-vous à ce stade?

(B.L.): Je peux dire ce que l’on fait bien: on était une équipe soudée, on l’est encore plus. Tout le monde s’est adapté dans des délais très brefs. Nous sommes entièrement mobilisés. Il est trop tôt pour dire ce que l’on aurait pu faire mieux. Bien sûr, je me dis pourquoi ne pas avoir acheté des millions de masques quand cela a commencé en Chine? On fait au mieux.

(A.P.): Il est très utile d’avoir un regard extérieur. Lors de sa visite, le conseiller fédéral Alain Berset nous a dit que les HUG étaient comme un mammouth ayant réussi un saut périlleux arrière. Bien sûr, dans six mois, toutes sortes de critiques pourront être formulées. Mais si l’on nous dit que l’on a cessé trop d’activités et fait trop de places pour les patients Covid, je le prendrai très sereinement.

Pourquoi n’avoir pas dit dès le début que des jeunes pouvaient être sévèrement atteints? Cela n’aurait-il pas facilité le respect des consignes?

(A.P.): Il y a eu une confusion dans le message. Il est vrai que les personnes âgées avec des comorbidités paient le prix le plus fort. Mais les jeunes (30-60ans) peuvent également développer des formes sévères de la maladie. Ils sont simplement beaucoup plus résistants.

Certains tests sont négatifs alors que la maladie est avérée. Est-ce dangereux?

(A.P.): Les faux négatifs ont toujours existé. Si le patient est testé trop tôt, le test est négatif. S’il est testé trop tard, idem car la charge virale n’est plus dans les voies aériennes supérieures mais dans les poumons. Cela peut être un problème, en effet. Mais cela ne change pas le message: si vous avez un quelconque signe d’infection respiratoire, restez en auto-isolement chez vous.

Va-t-on désormais dépister largement?

(A.P.): Oui! On veut détecter un maximum de personnes. Nous commençons également les examens sérologiques, pour l’instant réservés à une partie des soignants et de la population. En fonction de la proportion touchée, on verra s’il faut s’attendre à une deuxième vague. Elle ne sera de toute façon jamais aussi forte que la première.