Les Genevois se sont peu mobilisés pour le second tour

Déjà faible lors du premier tour de l'élection du Conseil des Etats, la participation des électeurs au second tour chute encore. Samedi, à un jour du scrutin, le taux de participation était de 30,8%. Seul un vote important à l'urne dimanche matin permettrait de dépasser les 35%. Or, 35%, c'est déjà quatre points de moins que le 20 octobre, date du premier tour et de l'élection du Conseil national.

L'édition 2019 des élections fédérales à Genève ne restera donc pas comme un exemple de mobilisation citoyenne. Il s'agit en fait du plus mauvais score depuis 1996. En 2015, le taux de participation était par exemple de 38,3% au second tour, et de 43,6% au premier.

Conséquences floues

Il est impossible de savoir avec certitude quelles seront les conséquences de la faible participation. Cela semble toutefois montrer que le Parti libéral-radical (PLR) et le Parti démocrate-chrétien (PDC) ne sont pas parvenus à mobiliser davantage leur électorat durant l'entre-deux tours. C'était leur but, afin que leurs deux candidats (Béatrice Hirsch et Hugues Hiltpold) gomment leur retard sur le tandem de gauche (Lisa Mazzone et Carlo Sommaruga).

Il n'existe qu'un cas de figure qui offrirait à l'Entente la possibilité d'améliorer sa performance: une démobilisation massive à gauche qui masquerait un regain à droite. Ce n'est pas impossible mais peu probable. On parie plutôt sur une petite lassitude de part et d'autre.