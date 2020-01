Le Genevois qui entrouvre les portes de la Chine aux entreprises locales

Malgré l’ouragan politique qui ne faiblit pas à Hong Kong et les escarmouches liées aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ce vaste pays est incontournable pour les entreprises désireuses de s’ancrer dans les marchés d’exportation. En Chine, et plus précisément à Shanghaï, le Genevois Nicolas de Toledo organise des visites de firmes chinoises à destination des entrepreneurs genevois. «Nous ciblons à la fois la multinationale et la start-up, les PME commerciales ou encore les ONG», résume le directeur et fondateur de Mosaiq. «Nous mettons l’accent sur les contacts directs, jusqu’au plus haut niveau, celui du conseil d’administration», poursuit ce chef d’entreprise de 29 ans.

Le gigantisme du pays n’effraie pas ce jeune homme. C’est déjà au Collège Calvin que la Chine le titille, suite à des échanges avec un de ses professeurs. Il choisit l’immersion pour apprendre le mandarin. D’abord à Pékin, avant d’être séduit par l’énergie entrepreneuriale de Shanghaï. «Je poursuis ensuite mes études au Canada, en sciences politiques, pour maîtriser l’anglais. À Montréal, je me rends alors compte que la Chine ne méritait pas sa mauvaise image.» Le Genevois est d’avis qu’il faut faire la différence entre un État et sa population. Cet immense pays est complexe. Mais très fascinant. En 2014, Nicolas de Toledo crée à Shanghaï une première société qui a comme objectif d’organiser des séjours et des stages en Chine à destination de jeunes Suisses, en particulier des apprentis en commerce ou des horlogers.

Le marché a décuplé

Pendant trois ans, il ouvre les portes de l’Empire du Milieu à ces apprenants à peine plus âgés que lui, pour des durées de deux à douze mois. L’explosion de l’e-commerce l’intéresse de plus en plus. Des compagnies chinoises apparaissent rapidement sur le radar de l’économie du numérique. En avril dernier, neuf des vingt plus puissants groupes mondiaux spécialisés dans le numérique étaient chinois, et les onze autres américains.

Les enjeux du commerce de détail, confronté à la montée en puissance de la vente en ligne, sont aussi vifs en Chine qu’à Genève. L’équipe de Mosaiq s’attache à suivre les rapides évolutions technologiques des nouveaux titans chinois. Et à multiplier les séminaires et les échanges entre les visiteurs genevois et les représentants des groupes chinois.

Sa firme a aussi organisé le voyage de la délégation économique genevoise conduite, début juillet, par le conseiller d’État Pierre Maudet. Des visites se sont déroulées chez Tencent, Baidu ou Didi, l’Uber chinois. Mais également au sein d’une chaîne de restaurants ou de produits médicinaux chinois.

L’avancée de l’économie chinoise se reflète dans la progression des échanges entre le canton et l’Empire du Milieu: en quinze ans, la valeur des exportations genevoises vers ce marché a décuplé! Hong Kong et la Chine sont aussi, respectivement, les premier et troisième marchés de l’horlogerie helvétique. Et ces deux gros débouchés commerciaux font désormais partie des dix plus importants clients du canton.

La crise politique qui secoue toujours Hong Kong se reflète cependant dans les ultimes chiffres publiés par la Fédération horlogère (FH): de janvier à novembre, ce marché a baissé de plus de 10%. Le repli a surtout été marqué en octobre (–29,7% par rapport au même mois de 2018) et en novembre (–26,7%). Le marché chinois est aussi à la peine, assombrissant l’année horlogère genevoise. Les États-Unis et Singapour, en revanche, sont en progression.

La Chine demeure aussi présente sur le front des contrefaçons, le pays restant une bête noire pour l’industrie horlogère. «Les fausses montres représentent 9% des saisies douanières, ce qui fait de la montre le deuxième produit le plus contrefait après le textile», relève la FH.

Pour 50 milliards de contrats

Le 15 décembre dernier, l’International Trademark Association (INTA), une entité défendant les marques industrielles, a publié une enquête sur la perception de la contrefaçon auprès de 4500 jeunes. Plus de 400 Chinois âgés de 18 à 34 ans, issus de la fameuse génération «Z» des millennials, nés avec internet, ont répondu à un vaste questionnaire. Plus de huit jeunes sur dix ont admis s’être procuré au moins un article contrefait, mais 70% d’entre eux ont assuré qu’ils allaient en acheter moins à l’avenir. Même si les jeunes Chinois sont parfaitement au courant de la notion de propriété intellectuelle, ils assument leur choix en invoquant en particulier les différences de prix ou encore la facilité de se procurer ces fausses marchandises.

C’est à l’occasion de la China International Import Expo de Shanghaï que l’INTA a mis l’accent sur l’importance de lutter contre les contrefaçons. À cette occasion, les autorités chinoises ont mis en avant leurs efforts dans ce combat: 19000 cas d’infraction à la propriété intellectuelle ont été instruits de janvier à août 2019.

À elle seule, cette exposition géante révèle l’immensité de l’économie chinoise. Selon Swiss Centers, une entité soutenant comme Mosaiq les firmes suisses installées en Chine, plus de 800000 exposants et visiteurs ont participé à ce salon. Des contrats d’une valeur de 50 milliards de francs y ont été conclus. De quoi allécher les entreprises genevoises, de plus en plus nombreuses à découvrir les charmes ou les aspérités de ce marché.