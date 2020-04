Genève dépiste le coronavirus à domicile

Depuis l’apparition du coronavirus, tant le monde médical que celui de l’aide et des soins à domicile est extrêmement sollicité. C’est dans ce contexte déjà tendu que l’équipe mobile Intervention Covid (InterCo) Imad-Genève-Médecins a été constituée le 19 mars pour dépister le Covid-19 à domicile.

«Cela a permis de désengorger les sites de tests des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour répondre aux besoins de personnes fragiles, difficilement mobilisables», apprécie Marie Da Roxa, directrice générale de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad).

273 tests effectués

Composée d’infirmiers de l’Imad et de praticiens indépendants de Genève-Médecin (GE-MED) - qui effectuent des visites médicales à domicile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 - cette équipe a déjà procédé à 273 tests dans tout le canton. «Sa mise sur pied rapide résulte d’une belle collaboration de l’Imad avec l’Association des médecins de Genève (AMG) et GE-MED», souligne Odile Leroy, responsable d’équipe d’InterCo à l’imad.

Le Dr Philippe Vandeplas, l’un des responsables de GE-MED, abonde dans le même sens: «Cette collaboration public-privé est même inespérée; elle porte pleinement ses fruits. Grâce à des contacts que nous développons depuis des années avec l’Imad, la confiance est là.» Marie Da Roxa d’ajouter: «Nous avançons avec pragmatisme et intelligence collective.»

«Le test n’est pas douloureux, mais pas très agréable. Nous aidons nos patients à se détendre en les encourageant à fermer les yeux» Samir Essfadi et Caroline Zehr - Infirmiers de l’Imad

Les collaborateurs de l’Imad ont ainsi été spécialement formés par leurs partenaires médecins. «Précautions d’hygiène, habillage-déshabillage, technique du frottis de dépistage, nous avons suivi plusieurs formations avant de pouvoir intervenir chez des clients particulièrement vulnérables», notent les infirmiers Samir Essfadi et Caroline Zehr. Lorsqu’ils partent au front, tous deux sont équipés du matériel de protection défini au niveau du canton.

«Parfaite collaboration»

«Les infirmiers effectuent le dépistage auprès des personnes dont l’état n’est pas critique. Si la situation est plus délicate et qu’une visite médicale s’impose, alors ce sont les médecins de GE-MED qui s’en chargent», précise le Dr Vandeplas.

Afin d’améliorer les flux de transmission, le bureau de l’équipe imad InterCo est situé dans le même bâtiment que les bureaux de GE-MED, à Carouge. «Imad et GE-MED interviennent en parfaite collaboration au domicile des personnes suspectées d’infection, estime Odile Leroy. Les objectifs sont multiples. Il s’agit notamment de permettre à des personnes qui doivent rester confinées chez elles, et qui ne peuvent pas se déplacer, d’effectuer des tests à domicile. C’est aussi le cas des résidents des EMS.»

Beaucoup de stress

«Sur place, nous faisons une évaluation clinique du point de vue infirmier pour avoir une photographie de l’état de santé de la personne lors de notre passage, expliquent Samir Essfadi et Caroline Zehr. Nous prenons la température, la tension, la fréquence cardiaque et respiratoire.»

Le soignant effectue en général le test Covid pour lever le doute: «Celui-ci n’est pas douloureux, mais pas très agréable, relève notre duo d’infirmiers de l’Imad. Nous aidons nos patients à se détendre en les encourageant à fermer les yeux et à respirer profondément. Nous prenons du temps avant et après l’examen pour faire en sorte qu’il soit le moins pénible possible. Dans ce climat anxiogène, on sent beaucoup de stress chez ces aînés.»

Les collaborateurs de l’Institution genevoise des soins à domicile assurent tentent aussi de prévenir la contamination en distribuant à leurs hôtes une liste des recommandations (distance, entourage, lavage des mains, etc.) ainsi que de contacts utiles et de conseils personnalisés. Cette intervention infirmière permet aussi d’évaluer les besoins en prestation de maintien à domicile.

Pour certains patients, dont la santé est plus préoccupante, un suivi est mis en place et assuré par l’équipe InterCo. Il s’agit en principe d’un passage au domicile de la personne concernée une fois par jour sur plusieurs jours. Ces passages sont l’occasion de mesurer la tension, les pulsations, la fréquence respiratoire, la température, etc. Et permettent d’apprécier l’évolution de la situation, de juger si un nouvel avis médical est nécessaire. Une évaluation des besoins infirmiers et pratiques (ménage, repassage, courses) peut être opérée, afin de favoriser le maintien à domicile.

Six décès

À condition que leur hospitalisation ne soit pas jugée nécessaire par GE-MED, les patients de l’Imad testés positifs «sont immédiatement mis en quarantaine, avec les précautions d’hygiène qui s’imposent, informe Odile Leroy. Nous leur livrons des médicaments en fonction de leurs maux et leur demandons surtout de bien veiller à l’évolution de leur santé et d’appeler sans tarder le 144 en cas de gros problèmes respiratoires.»

Tous les cas de Covid-19 sont en outre suivis par le médecin cantonal. «Nous accompagnons un total de 146 personnes ayant eu le Covid. Soixante-huit sont déjà guéries, conclut Marie Da Roxa. Trente-cinq personnes sont, quant à elles, suspectes.» Enfin, six patients de l’Imad sont décédés du Coronavirus aux HUG.

Aider les rescapés à se retaper

Dénutrition, perte de mobilité associée à une fatigue extrême ou encore fonte musculaire importante… l’évolution des symptômes chez les personnes âgées ayant contracté le Covid-19 nécessite de recourir à des soins de réadaptation à domicile. «Nous faisons face à une nouvelle étape de la pandémie avec des patients qui ont réussi à combattre le virus durant la phase aiguë de la maladie, mais qui peinent à remonter la pente, constate Marie Da Roxa. Ils ont besoin de prestations spécifiques pour espérer retrouver leur autonomie.» Car si une majorité des personnes atteintes du Covid-19 s’en sort sans séquelles, pour d’autres, les dommages causés peuvent engendrer des complications entraînant une hospitalisation. Depuis un mois, c’est l’Hôpital de Loëx, s’occupant déjà habituellement des soins de réadaptation, qui prend en charge ces patients.

Mais là encore, l’Imad n’est pas en reste. Pour aider les rescapés à retaper leur organisme, l’institution genevoise de maintien à domicile coordonne depuis le 20 avril un nouvel itinéraire de prise en charge domiciliaire. Appelé Covimad, ce dispositif évolutif est adapté aux besoins. «Car chaque personne réagit différemment au virus, observe la patronne de l’Imad. La remise sur pied est ainsi le fruit d’un travail pluridisciplinaire.»

Covimad s’appuie sur une collaboration privilégiée avec le médecin traitant du patient, en lien avec les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les diététiciens et évidemment le patient et les proches aidants. «Avec nos partenaires, nous avons construit ensemble un itinéraire global de réadaptation domiciliaire, explique Marie Da Roxa. La plupart de nos malades ne présentent plus de problèmes respiratoires. Ceux-ci ont été traités à l’Hôpital. Nous travaillons avec des physiothérapeutes qui s’occupent de la reprise de la marche et du renforcement musculaire et avec des diététiciens pour redonner de l’appétit et de l’énergie aux personnes âgées que nous entourons.»