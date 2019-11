Genève va ausculter ses zones 30 hors de contrôle

Les quartiers genevois mis en zone à 30 km/h ne semblent pas grouiller de radars. C’est la morale qu’on peut tirer de la réponse faite par le Conseil d’État à une députée qui n’en revient pas. Caroline Marti a demandé en août combien de contrôles de vitesse ont ciblé ces zones durant les douze derniers mois.

Aucun ne semble avoir été déniché durant ce laps de temps puisque la réponse gouvernementale cite un seul pointage conduit le 4 janvier 2018 durant deux heures, avenue Henri-Golay, à Châtelaine. L’objectif y a vu défiler 297 véhicules, dont 42 (soit quand même un sur sept) présentaient un léger excès de vitesse. Le plus rapide atteignait 44 km/h .

L’ATE monte au créneau La socialiste est aussi vice-présidente de la section genevoise de l’Association transport et environnement. Elle compte demander des éclaircissements supplémentaires. «À l’ATE, nous avons pris connaissance de cette réponse avec stupéfaction, relate Caroline Marti. Elle revient à dire que si la vitesse limite en zone 30 n’est pas respectée, la faute en incombe à l’aménagement de la chaussée, pas au conducteur. C’est une façon de voir que nous contestons! La situation est problématique car les limitations de vitesse contribuent à réduire les accidents mais aussi la pollution sonore, et on mise par ailleurs sur elle pour renoncer en zone 30 à installer des passages piétons et des aménagements cyclables.»

Contactés, tant le Département cantonal des infrastructures (DI) que celui des Constructions et de l’Aménagement (DCA) en Ville de Genève concordent sur l’explication. La législation fédérale, reprise par les textes cantonaux, exige que l’efficacité des zones 30 soit vérifiée par des ingénieurs mandataires au plus tard un an après leur mise en service. L’idée générale est que l’aménagement réalisé marque clairement une césure avec les routes normales et qu’il pousse les automobilistes à lever le pied. Une doxa que l’Office fédéral des routes a encore confirmée en juin.

«Situation ubuesque»

Le TCS relève que ce sont des tests relativement souples qui sont conduits au sujet de la vitesse effective. La zone 30 passée au crible des experts réussit l’épreuve si 85% des véhicules contrôlés y circulent à moins de 38 km/h . «À ce jour, la police considère que toutes les zones 30 n’ont pas fait l’objet de tout ce processus et ne sont donc pas réglementaires», résume Anaïs Balabazan, au nom du DCA.

Le Canton, lui, s’inquiète de la «quasi-absence» de contrôles de vitesse dans ces zones 30, qui constituent un «élément important» de la loi sur la mobilité cohérente et équilibrée (LMCE), votée par le peuple en 2016, afin d’apaiser les quartiers urbains. «Cette situation assez ubuesque a fortement préoccupé Serge Dal Busco qui souhaite accélérer la mise en œuvre de la LMCE et qui tient également un discours favorable au renforcement du contrôle et de la répression pour contrer l’incivilité des usagers de la voie publique, quels qu’ils soient», commente Roland Godel, porte-parole du DI. Un groupe sur le sujet, réunissant le Canton, la Ville et la police, a été institué.

Hors norme? C’est la norme!

Chef de la police routière, Patrick Pulh justifie la position de ses services. Il refuse, au nom du principe de bonne foi, que ses radars viennent servir de substitut à des aménagements insatisfaisants ou non expertisés. «Une grande majorité des zones 30 ne sont pas aux normes et les objectifs fixés par la législation ne sont pas atteints car elles sont essentiellement constituées de lignes droites, assène le major. Un radar n’est pas un outil d’aménagement mais de contrôle.» La conformité d’une zone 30 ne fera pas forcément d’elle un lieu de choix pour les radars mobiles de la police. Celle-ci a divers critères de sélection, comme les manifestations prévues alentour ou les analyses d’accidentologie.

Quant aux zones 30 irrégulières, elles ne sont pas toujours désertées par la police qui peut y mener des contrôles relatifs à d’autres aspects que la vitesse. Les interlocuteurs cantonaux et municipaux restent évasifs quand on leur demande quelle part des zones 30 de la Ville ne sont pas conformes aux exigences. «Certaines zones 30 ont été réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi dédiée sur ce sujet (ndlr: le texte cantonal remonte à novembre 2007), illustre Nicolas Betty, chef du Service municipal de l’aménagement, du génie civil et de la mobilité. D’autres ont suivi tout le processus et des contrôles radars y sont possibles. D’autres sont en cours, comme celle des Délices où le bilan obligatoire à l’issue d’une année de mise en service a été réalisé au printemps dernier et pour laquelle les mesures d’améliorations n’ont pas encore été faites car nous n’avons pas encore eu le temps de les mener à bien.»

Diagnostic imminent

Un diagnostic plus clair pourrait émerger lors d’une prochaine séance du groupe tripartite prévue ce mardi 19 novembre. Il devra inventorier les zones 30 irrégulières et les correctifs nécessaires. Avec à la clé des coûts. Et des quadratures du cercle à résoudre. Comment, par exemple, rendre les tracés assez tortueux pour ralentir le trafic dans des zones qui doivent, par ailleurs, permettre le passage de lignes majeures de bus? Un tel cas de figure se présente notamment à Saint-Jean et aux Délices. Une certitude: il y a du pain sur la planche. Une grosse moitié des zones 30 de la Ville de Genève seraient à ce stade jugées hors normes selon une source proche du dossier.

Le flou juridique ne profite pas toujours au chauffard

Si un radar devait un jour s’égarer sur une zone 30 illicite, qu’arriverait-il si vous y étiez photographié en excès de vitesse? L’amende serait-elle valable? C’est bien ce genre de situation juridiquement bancale que la police veut s’épargner en évitant de poser ses flashs sur les voies qui n’ont pas été dûment validées. Expert du droit routier, Me Jacques Roulet dit n’avoir jamais eu de contestation pour des amendes de ce type ce qui, dit-il, «conforte l’idée qu’il ne doit pas y avoir beaucoup de contrôles qui y sont menés».

Or de telles situations ne sont pas si exotiques. Le journal vaudois «La Côte» rapportait le mois dernier qu’un Morgien avait réussi à faire annuler par la police une amende d’ordre de 40 francs. Elle lui avait été infligée en août dans la zone 30 de la rue du Sablon, au centre-ville, une aire qui n’avait pas encore reçu la bénédiction du Canton. «C’est du pragmatisme à l’échelon communal ou au premier degré des instances judiciaires, commente Jacques Roulet. Cela me paraît plutôt juste et va dans le sens de ce que je plaide couramment.» Mais, avertit-il, l’affaire pourrait se corser si elle devait monter plus haut. En effet, la doctrine de la justice suprême prescrit qu’on doit respecter la signalisation même si elle est illicite.