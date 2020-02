A Genève, un samedi pas comme les autres

«Un truc de fou il n’y a personne.» Parole de fromager au marché de Rive, samedi matin. Il est 10h30, «regardez, j’ai le temps de vous parler, de fumer une cigarette. Il n’y a que deux clients». L’agent de l’unité Marchés de la Ville de Genève confirme: «À cette heure-ci, normalement, on ne peut pas circuler.» Le mot Coronavirus, personne ne le prononce trop fort. Mais au cœur des lieux où la population a l’habitude de se rassembler, il flotte une ambiance bizarre. Pas de masque, pas de regards inquiets, mais une impression de vide. «Les nuages s’amoncellent, c’est peut-être la météo. Ou peut-être qu’ils sont tous au ski», tente de relativiser un maraîcher, jetant un regard sur les rangs clairsemés du marché.

Vingt-quatre heures plus tôt, le Conseil fédéral a exigé l’annulation de tout événement public ou privé rassemblant 1000 personnes ou plus. La consigne a été entendue et, naturellement, la population évite de s’agglutiner ne serait-ce que dans la rue.

Pas de réalité virtuelle à Carouge

La gare? Étonnamment calme. Les Rue-Basses ? Désertées dans une large mesure. Dans les magasins, les vendeurs ne croulent pas sous le travail. Vendredi déjà, les principales chaînes de supermarché du pays confirmaient le boom des achats en ligne et des changements soudains dans les achats. Les ventes de conserves et les produits de première nécessité ont augmenté significativement, comme si l’on se préparait au pire.

A Carouge, la sensation est identique. C’est calme, très calme dans une Cité il flotte d’ordinaire une agréable désinvolture populaire. D’autant que l’association ArtCarouge a dû se résoudre à annuler «une œuvre participative et immersive » prévue de longue date devant l’Eglise. C’est que le public était invité à mettre et à partager des masques sur la figure pour visionner une installation en réalité virtuelle. «Nous aurions pu envisager de les désinfecter avant chaque utilisation, mais les désinfectants sont en rupture de stock dans tous les magasins», fait remarquer Annick Zufferey, l’une des organisatrices. L’événement est reporté au mois de novembre.

Vie nocturne en dormance

Faut-il vivre la nuit pour retrouver l’insouciance ? «L’organisation de la soirée d’hier a été compliquée, relève un organisateur du Sonopack, festival electro qui se tient au Palladium depuis jeudi. Après les annonces officielles et de longues heures d’incertitudes, il a été décidé de maintenir la soirée de vendredi bien que la salle puisse accueillir plus de mille personnes. «Il était prévu de limiter les entrées à 900 personnes, mais en réalité, il y a eu beaucoup de moins de monde.»

Le festival touchera à sa fin samedi. La soirée a été maintenue et les organisateurs veulent garder le moral. «Depuis l’annonce du Conseil fédéral, il y a un effet domino incontrôlable. En bout de chaîne, ceux comme nous qui organisent des manifestations exceptionnelles sont touchés de plein fouet.»