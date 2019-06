Genève s’attaque au fléau du sexisme de rue

Le phénomène est vieux comme Hérode et ne connaît aucune frontière. Ni l’âge, ni le lieu de résidence, ni l’appartenance sociale, ni la couleur de peau, ni l’orientation sexuelle ne met aucune femme du globe à l’abri de la violence sexiste et de l’un de ses symptômes les plus visibles: le harcèlement de rue. Insultes, agressions verbales ou physiques, sifflements, attouchements, le catalogue des comportements inappropriés s’avère vaste.

On a longtemps sous-estimé et banalisé cette manifestation du machisme ordinaire, considérée par certains comme de la drague de mauvais aloi. Or, grâce à l’action médiatique courageuse de quelques femmes – notamment au film documentaire de l’étudiante belge Sofie Peeters, réalisé en caméra cachée dans un quartier populaire de Bruxelles et diffusé en 2012 – et dans le sillage de #metoo, le regard que la société et les gouvernements portent sur cette question est en train d’évoluer.

À Genève et Lausanne, les autorités prennent désormais le harcèlement dans l’espace public pour le fléau qu’il est. «Ces pratiques ont toujours existé, souligne Marylène Lieber, sociologue et professeur ordinaire à l’Institut des études genre à l’Université de Genève. Les combattre était plutôt l’affaire de mouvements militants. Mais aujourd’hui, les pouvoirs publics se mobilisent.»

Continuum des violences

Si plusieurs pays, comme la France ou le Portugal, ont criminalisé le harcèlement de rue, le Code pénal suisse ne le réprime pas, même si certaines de ses manifestations constituent des infractions (lire ci-dessous). Les Villes de Genève et Lausanne se sont donc emparées du problème pour tenter d’y remédier. Pionnière dans cette lutte, la seconde a effectué une enquête en 2016, suivie, deux ans plus tard, par la mise en place d’une campagne de sensibilisation d’une durée d’une semaine; elle travaille également à la mise en œuvre d’une formation à destination du personnel de la police municipale et d’un outil de signalement en ligne pour les victimes et les témoins.

Genève, quant à elle, vient d’élaborer un plan d’action plus étoffé. Baptisé «Sexisme et harcèlement dans l’espace public» et budgété à 193 000 francs, il a été accepté par le Conseil municipal le 26 février dernier. «Il me paraît fondamental de rappeler que sexisme et harcèlement s’inscrivent dans un continuum des violences faites aux femmes, observe en préambule la magistrate Sandrine Salerno, dont dépend le Service Agenda 21, qui coordonne ce plan avec l’appui du Service de l’espace public de Guillaume Barazzone. Elles en sont victimes à l’extérieur, mais aussi sur leur lieu de travail ou de loisirs, dans les transports en commun ou dans leur sphère privée. Et ce, à tous les âges de la vie.»

Récolte de données

Prévu sur trois ans, ce programme global prend en compte les articulations des différentes formes de discriminations envers les femmes (sexisme, mais aussi racisme, homophobie et transphobie). La première mesure sera mise en place cet été. «Nous allons tester un dispositif contre le sexisme lors de manifestations estivales, explique la maire de Genève. Un espace de sensibilisation s’établira dans quatre lieux de fête ou de loisirs.» Cette expérience pilote sera menée en collaboration avec le label We Can Dance iT, qui promeut l’égalité dans le milieu de la nuit.

Deux autres projets importants seront lancés à l’automne. Dès octobre, les agents de police municipale bénéficieront d’une formation dispensée par le Deuxième Observatoire (Institut romand de recherche et de formation sur les rapports de genre). Et une récolte de données sur les pratiques urbaines sera organisée en partenariat avec l’Université de Genève, selon la méthode des focus group – technique d’entretien en groupe qui permet d’explorer différents points de vue. «Pour élaborer un outil solide, il faut des éléments objectivables, avance Sandrine Salerno. Nous voulons comprendre comment les femmes se sentent dans l’espace et les transports publics sur le territoire de la ville.»

Adolescentes harcelées

Il est vrai qu’en Suisse, chiffres et études manquent cruellement. L’unique enquête réalisée à Lausanne ne se penchait que sur un tout petit panel de 210 personnes. Il en ressortait que 63% des femmes interrogées – et plus de 72% de celles âgées de 16 à 25 ans – avaient été victimes de harcèlement de rue au cours de l’année écoulée, plus d’une fois par mois pour la moitié d’entre elles. Les estimations récoltées dans différents pays indiquent une proportion de 84%. Chez les adolescentes, ce taux pourrait atteindre 100%. «Si nous nous basons sur notre pratique, toutes les jeunes femmes développent des stratégies face au harcèlement de rue», affirme Francesca Marinoni, cheffe de projets au Deuxième Observatoire, qui a rencontré en deux ans une soixantaine de classes du Cycle d’orientation et du post-obligatoire à Genève.

Connaître comment les femmes vivent l’espace public permettra aussi de le repenser. Corriger l’inégalité dans l’appropriation du territoire, qui commence dans les préaux, passera nécessairement par un réaménagement. «Le fait que toutes et tous ne puissent pas accéder à l’espace public de la même façon est discriminant, relève Marylène Lieber. Il faut réfléchir à la ville en fonction de tous ses usagers et des tâches qu’ils y accomplissent.» Un exemple concret? Les femmes, auxquelles sont davantage dévolus le soin aux enfants et aux proches ainsi que les métiers du care, effectuent d’autres trajets que les hommes. Certaines villes, comme Vienne, Barcelone ou Berlin, ont pris ces éléments en considération pour renouveler leurs aménagements, dans un esprit inclusif.

Pour le bénéfice de tous

Cet axe stratégique fait également partie du plan d’action triennal genevois, qui ouvre une réflexion sur la thématique «genre et espace public». Chaque étape du programme fera l’objet d’un bilan. Selon la maire, certaines mesures, telles les formations, pourraient être conservées et élargies à d’autres publics après 2021. De plus, un dialogue régulier sera de mise avec les citoyens et le Délibératif.

Car l’objectif de ce projet dépasse le bien-être des seules femmes: ce questionnement sur le vivre-ensemble au quotidien profitera à l’ensemble des habitants. «La réflexion touche les femmes, mais aussi d’autres populations vulnérables, comme les personnes âgées ou handicapées, souligne Sandrine Salerno. La mesure bénéficiera à tout le monde. Plus on avancera dans une société capable d’interroger les stéréotypes, plus il y aura de libertés pour toutes et tous.»

À Berne, le débat sur le harcèlement reste timide

À l’instar de la Belgique, du Portugal, du Pérou ou de la France, plusieurs pays se sont dotés d’une loi contre le sexisme dans l’espace public. En Suisse, l’idée de criminaliser le harcèlement de rue demeure encore fort lointaine. Le Conseil fédéral a toujours affirmé que même la prévention n’était pas de son ressort mais de celui des communes, et ce malgré l’ardente détermination de quelques parlementaires, dont le conseiller national Mathias Reynard (PS/VS), auteur de plusieurs interventions sur le harcèlement. L’élu réclame notamment une étude qui évalue le phénomène et soutient que pour être efficace, une campagne de sensibilisation doit être coordonnée au niveau du pays.

Comme sa collègue de parti, la conseillère aux États vaudoise Géraldine Savary, laquelle a déposé en septembre 2018 une interpellation, Mathias Reynard considère qu’il faut non seulement éduquer mais aussi légiférer. Cet avis est partagé par d’autres spécialistes, qui estiment que le vide juridique doit être comblé. «L’arsenal législatif actuel permet de punir certains types de délit, comme l’injure, la menace ou la contrainte sexuelle, indique Francesca Marinoni. Mais le fait de disposer d’une loi spécifique conférerait une légitimité supérieure aux cibles.»

Toutefois, c’est l’application d’un tel texte qui semble délicate. Les tribunaux ont déjà de la peine à prendre en charge les violences sexuelles ou les viols et le chemin judiciaire est long et pénible pour les victimes. «Ce qu’on appelle le «crime entre quatre yeux» est difficile à prouver, expose Marylène Lieber. En outre, la catégorie «harcèlement de rue» me paraît problématique. Si le droit permet de marquer symboliquement la frontière entre ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas, il ne faut pas qu’il stigmatise certaines catégories d’hommes qui occupent majoritairement l’espace public.»

Le débat d’experts a peut-être fini par réveiller le Conseil fédéral. Alors encore ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga a demandé, en 2018, son avis à l’Institut suisse de droit comparé. Lequel a rendu pour analyse un rapport examinant les réponses juridiques au harcèlement apportées par 14 États. À Karin Keller-Sutter, désormais à la tête du Département fédéral de justice et police, de décider si ce dossier mérite la priorité.

(TDG)