Genève regorge de points d'eau pour se rafraîchir

La nouvelle plage des Eaux-Vives, les pontons du Rhône, la pataugeoire de Saint-Jean, les jets d’eau du parc Hentsch… la ville et le canton regorgent d’endroits où le citadin surchauffé peut goûter au plaisir d’une baignade salvatrice… et gratuite.

Avec 36 degrés annoncés, un ciel sans nuages et un pic de pollution record, le week-end s’annonce difficile à supporter. Fort heureusement, Genève est mieux lotie que la plupart des villes européennes qui suffoquent sous les températures caniculaires: les nombreux points d’eau, naturels ou artificiels, deviennent, le temps d’un été, le terrain de jeu des petits et des grands en quête de rafraîchissement.

Baignade en eaux vives

S’il n’est plus besoin de présenter les historiques Bains des Pâquis, qui croulent sous les visiteurs dès l’apparition des premiers rayons, la nouvelle plage des Eaux-Vives offre un accès supplémentaire aux eaux cristallines du lac Léman. Le canton dispose de 28 plages (voir l’infographie ci-dessous), de Versoix à Hermance. Très appréciée par les familles, la baignade lacustre est placée sous la surveillance des adultes. Ceux-ci ne pourront probablement pas empêcher les puces de canard (lire l’encadré ci-contre) de piquer les baigneurs. La qualité de l’eau est régulièrement testée par le Canton: seule la Pointe-à-la-Bise dépasse actuellement les taux limites de pollution.

Pendant la pause-déjeuner ou après une longue journée, la baignade dans le Rhône se décline à toutes les sauces: «Comme je n’ai pas beaucoup de moyens, je préfère venir au Rhône, confie Matthieu, 23 ans, étudiant. Et c’est sans chlore!» De la pointe de la Jonction au pont de Sous-Terre, les nageurs avertis peuvent se détendre sur les berges arborées avant de piquer une tête dans les eaux limpides du fleuve. À l’écart des bateaux, elles offrent un écrin de fraîcheur que la canicule ne parvient pas à briser. De solides pontons de bois permettent aux plus paresseux de bronzer avant d’oser, peut-être, se jeter à l’eau. Malgré un cadre idyllique, la Ville et le Canton avertissent du danger de la baignade fluviale: de forts et imprévisibles courants peuvent survenir. Les autorités conseillent donc de ne pas laisser les enfants s’y baigner et, pour les adultes, de nager à plusieurs.

Pataugeoires gratuites

Si les piscines payantes sont prises d’assaut dès les vacances scolaires, les pataugeoires publiques offrent une alternative aux enfants de moins de 10 ans. Gratuites et permanentes, les 11 pataugeoires de la ville (voir l’infographie ci-dessous) se situent dans les principaux parcs: «Nous amenons souvent nos classes à la pataugeoire du parc des Franchises, confie une enseignante de l’école des Ouches. Il est difficilement tenable de rester avec les enfants dans les classes surchauffées». L’eau est contrôlée deux fois par jour. «Un système de pompes recycle et filtre l’eau, explique Cédric Waelti, conseiller de direction au Département de l’environnement urbain. Pour des questions sanitaires, du chlore est ajouté.» Le fond antidérapant permet aux plus jeunes de ne pas glisser.

Piscine sauvage

Les fontaines prennent également des allures de piscine à la période estivale. Les plus courues – les jets d’eau de la place des Nations, la monumentale fontaine du Jardin anglais et les bassins en terrasse du parc Hentsch – rassemblent les habitués du quartier dès la fin du mois de mai. Si la baignade en fontaine est théoriquement interdite, «en cas de canicule, la Ville de Genève tolère l’usage de ces bassins en assumant la surconsommation d’eau nécessaire pour assurer son renouvellement», explique Anaïs Balabazan, déléguée à la communication au Département des constructions et de l’aménagement.

Parmi toutes ces possibilités, nul doute que le Genevois en quête de fraîcheur saura trouver bassin à sa mesure.

«Les puces nous prennent pour des canards!»

Mercredi, les premières puces de canard étaient à l’œuvre. Les nageurs en ont senti les effets. Mais comment éviter les piqûres? Pour Isabel Blasco-Costa, chercheuse au Muséum d’histoire naturelle, il n’y a pas de réponse scientifique. Mais elle nous donne quelques pistes. Pour les uns, la solution passe par une douche et un frottement de la peau à la sortie de l’eau: cela peut permettre l’élimination des puces avant qu’elles n’aient eu le temps de s’installer. Pour d’autres, la crème solaire fait la différence. Des études montrent qu’elle pourrait agir comme une barrière efficace contre les puces, qui, sans doute, n’apprécient pas leur composition chimique. Autre piste: privilégier l’eau vive profonde plutôt que l’eau stagnante. Car dans cette dernière, les parasites nagent plus facilement vers leurs victimes. Petit conseil: ne soyez pas trop matinaux! Le matin, l’activité et la rapidité des puces sont plus redoutables.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’eau froide n’est pas une protection absolue. «Je me suis fait attaquer par une température de 13 degrés!» confie une baigneuse de la plage de Eaux-Vives. Mais la fraîcheur de l’eau est cependant préférable, car lorsqu’elle est plus chaude, les puces se meuvent plus facilement. Une dernière précaution? Éviter les eaux où croissent des algues et des herbes, qui représentent des zones à risque.

«Les œufs des puces sont produits en quantité sur les plumes de leurs hôtes, tels les canards, les cygnes, etc.» explique Isabel Blasco-Costa. Puis ils sont déposés au fond de l’eau avant d’éclore et de chercher le premier réceptacle adéquat: un escargot d’eau, en particulier présent dans les algues et les herbiers. Les parasites y restent jusqu’à ce qu’un canard ou un cygne s’approche. Ils s’y accrochent et pourront s’y reproduire. Si les victimes sont parfois des baigneurs, c’est que les puces se trompent! «Les petits insectes nous prennent pour des canards à cause de certaines cellules graisseuses sur notre peau», indique la scientifique chercheuse. La bestiole se glisse alors sous la peau et, à défaut de pouvoir proliférer, déclenche une réaction immunitaire qui engendre démangeaisons, rougeurs et gonflements.

Lydie Araujo

(TDG)