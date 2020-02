Genève refusera les transformations d'antennes de téléphonie

Le premier moratoire adopté par le Grand Conseil n'ayant pas produit d'effets, le Parlement a modifié jeudi soir la loi sur les constructions et les installations diverses pour freiner la progression de la technologie 5G dans le canton. Dès l'entrée en vigueur de la loi, l'État ne pourra plus autoriser la transformation ou l'installation d'antennes de téléphonie, qu'elles concernent de la 4G améliorée ou de la 5G.

Présentée par le Vert Jean Rossiaud, la modification a été adoptée par 60 oui contre 35 non (principalement PLR) et 1 abstention. Un vote massif considérant que l'objet n'avait pas été étudié en commission, mais a été soumis immédiatement en plénière et adopté «sur le siège».

Une certaine confusion

Le conseiller d'État Antonio Hodgers, responsable du Département du territoire, a relevé la confusion existante entre les différentes technologies citées. Et rappelé que la véritable 5G, la millimétrique, n'était pas déployée en Suisse pour l'heure.

Mais pour Jean Rossiaud, c'est le principe de précaution qui doit s'appliquer. «Il prévaut au vu de l'absence d'études indépendantes sur les effets de cette technologie sur la santé et la biodiversité», a-t-il déclaré. Un avis appuyé et amplifié par le PDC Bertrand Buchs: «La 5G pose des problèmes sanitaires, mais également de choix de société et de sécurité, compte tenu des possibilités d'espionnage industriel.»

Le PLR est dubitatif sur le problème sanitaire, mais pas uniquement. Ses représentants s'inquiètent des risques économiques si la Suisse manque ce virage technologique. «Il faut certes cadrer la technologie, mais pas la contrer», a lancé Yvan Zweifel.

Un risque en justice

Alors que tout semblait jouer, Antonio Hodgers a légèrement douché l'enthousiasme: «Si vous le voulez, nous refuserons évidemment toute transformation d'antenne, mais il y a un gros risque de voir la première décision attaquée en justice par l'opérateur. Étant donné le manque de base légale, il y a de forte chance que cette loi soit cassée.»

Cela n'a pas empêché une forte majorité d'adopter la proposition, précisant que le moratoire durerait trois ans. De même qu'a été acceptée une résolution (56 oui et 36 non) invitant la Confédération à imposer un moratoire sur le déploiement de la 5G millimétrique dans le pays. Une demande qui avait déjà été formulée par le canton de Neuchâtel.