Genève dit non à l’urbanisation de Cointrin. Réactions

Les résultats sont tombés juste après la fermeture des bureaux de vote, ce dimanche à midi: les Genevois refusent à environ 55% les déclassements de zones villas dans le secteur de Cointrin, après dépouillement de 96% des bulletins.

Après le refus du projet du Pré-du-Stand en novembre, Genève donne à nouveau, si le double non se confirme, un signal en direction d'un frein à la densification. Les deux objets (limites de zones à Meyrin pour l'une, entre Meyrin et Vernier pour l'autre) sont rejetés dans les mêmes proportions.

«Ce résultat me met en colère»

«Ce résultat me met en colère, réagit le conseiller administratif de la Ville Sami Kanaan. Où les gens vont ils se loger? Il y a de grosses tensions sur notre développement, il y a un débat à mener.»

Pour Patrick schmied, vice-président du PDC genevois, «les Genevois n'arrivent plus à se projeter. Ces immeubles étaient prévus pour 2050. Au PDC, les jeunes ont dit oui. Car ils veulent habiter à Genève et pas en France voisine.»

«Aucun espace public»

Pour Nicole valiquer, députée socialiste, «Les gens qui sont logés doivent penser à ceux qui sont mal logés. Il ne faut pas baisser les bras et montrer qu'on peut construire avec de la qualité. Les gagnants d'aujourd'hui ne veulent tout simplement plus rien construire. Ils auront de grosses villas à la place, sans aucun espace public.»

Jean Hertzschuch, de Sauvegarde Genève, estime que «le bon sens et l'intelligence ont prévalu. La biodiversité et l'environnement ont gagné. Nous ne sommes pas contre le logement, mais il faut tenir compte de la pollution et ne pas construire n'importe où.»

Sur Facebook, la libérale-radicale Natacha Buffet-Desfayes appelle le gouvernement à entendre le signal émis dans les urnes:

Le résultat est basé sur 98,9% des bulletins rentrés (à 13h02). Le dépouillement se poursuit, mais le score ne pourra changer que marginalement. La participation atteint 42%.

Développement suit.