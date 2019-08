Genève récupère un «Calvin» chez des catholiques purs et durs de Bourges

Calvin reste une valeur sûre. Et sa signature au bas d’un document l’assurance d’une bonne affaire. C’est ainsi qu’à Bourges, au centre de la France, une pièce datant de 1552 allait être mise aux enchères en mars dernier. Mais les Archives d’État du Canton de Genève ont de grandes oreilles. Elles ont eu vent de la chose et ont réussi à s’interposer pour récupérer leur bien.

L’ombre d’Ecône

La Genève protestante a évité le pire. Car si la vente avait eu lieu, elle aurait rempli les caisses de la Fraternité sacerdotale Saint-Pierre. Cette communauté n’est pas seulement catholique. S’inscrivant dans le courant traditionaliste, elle a été créée par des disciples d’une autre Fraternité, celle de Mgr Lefebvre d’Ecône, qui a enflammé le Valais il y a trente ans avec ses positions intégristes, lui valant d’ailleurs l’excommunication. À leurs yeux, l’hérétique Calvin n’a bien sûr pas vécu en odeur de sainteté.

L’expert Rousseau

Cette affaire en rappelle une autre. À la fin 2016, un document similaire a été mis en vente chez Sotheby’s à New York. L’État de Genève était là aussi intervenu et avait réussi à récupérer le document.

Dans les deux cas, il s’agissait d’une pièce en papier chiffon attestant que Calvin avait bien reçu son salaire trimestriel de 125 florins pour son ministère du culte.

Le document mis aux enchères à Bourges, signé par Calvin le 15 janvier 1552, a été estimé entre 3500 et 5000 euros par un expert local du nom de Michel Rousseau, ça ne s’invente pas. «Il connaissait sans doute assez mal la valeur de la pièce, s’amuse aujourd’hui Pierre Flückiger, Archiviste d’État. Car, à New York en 2016, Sotheby’s l’avait estimée à plus de 25 000 dollars.»

Mais la vente n’a jamais eu lieu. Au mois de mars, l’Archiviste est averti par des amateurs bienveillants de la mise aux enchères du Calvin, grâce à la publicité qui en est faite sur internet. Il prend son téléphone et averti les catholiques de Bourges. «Ce document est une pièce comptable de la République, il lui appartient», dit-il en substance.

Cette thèse est désormais bien rodée. Lors de l’affaire new-yorkaise, le Canton a mis en branle ses plus fins juristes pour établir un avis de droit. Selon ce dernier, le document appartient par nature à l’État de Genève puisque c’est une pièce comptable qui atteste du versement d’un salaire.

À partir de ce constat, l’argumentaire rappelle que tout objet appartenant aux archives publiques est «inaliénable et imprescriptible». Autrement dit, il ne peut être cédé, ni à titre gratuit ni onéreux, et cela sans limite de temps. Le reçu signé par Calvin n’a donc «jamais cessé de faire partie du domaine public de l’État de Genève» et le possesseur actuel «n’a jamais pu en devenir propriétaire».

Le caractère inaliénable et imprescriptible des archives publiques est un principe reconnu par plusieurs États. Mais, dans l’affaire new-yorkaise, le Canton a tout fait pour éviter un procès, à l’issue toujours incertaine.

La machine politico-diplomatique a alors été mise en place. Au niveau fédéral, plusieurs offices (Culture, Justice et Affaires étrangères) avaient été alertés. Aux États-Unis, le FBI et le Département de la justice s’étaient emparé du dossier. Au final, les possesseurs du Calvin l’avaient rétrocédé à Genève moyennant une indemnisation financée par des mécènes genevois.

Archives pillées

Pour le Calvin de Bourges, les choses ont été apparemment plus faciles. La Fraternité n’a pas fait d’histoire et le Calvin a été rapidement retiré de la vente. «Ils ont été d’accord de le restituer sans conditions, ce qui est tout à leur honneur», se réjouit l’Archiviste d’État.

On ignore comment cette pièce est arrivée dans les mains de catholiques conservateurs en France. Mais on sait que les Archives genevoises ont été pillées au XIXe siècle, notamment par l’historien Galiffe. «La pièce de Bourges provenait très probablement de cette collection», estime Pierre Flückiger.

À vrai dire, ce document n’a pas grande valeur. «Des reçus de Calvin, nous en avons vingt-trois avec celui que nous venons de récupérer, relève l’Archiviste d’État. Après son premier séjour, Calvin, une fois de retour, a vécu 23 ans à Genève. On peut donc supposer qu’environ 60 mandats ont été produits. Tous n’ont probablement pas été conservés, mais un certain nombre doit encore se trouver en main privée.» Valeur ou pas, il est important pour Genève de récupérer ces pièces. C’est une question de principe.

Les catholiques de Bourges ne faisant pas d’histoire, ne restait plus qu’à aller chercher le document. Pour limiter les frais, des émissaires ont pris la route en direction du Cher. On ne connaît pas les détails de cette expédition, mais on ne rentre pas au pays une archive comme un saucisson. Il a fallu se conformer à une procédure administrative très complexe et c’est finalement à la fin du mois de juillet que le Calvin a repris sa place dans les rayons des Archives, rue de l’Hôtel-de-Ville.