Genève prolonge l'interdiction des visites dans les EMS et hôpitaux

À Genève, le conseil d'État, «au vu de la situation sanitaire existant dans le canton», a décidé ce lundi de prolonger l'interdiction des visites au sein des hôpitaux, des établissements médico-sociaux (EMS) et des établissements pour personnes handicapées. Il prolonge ainsi une interdiction déjà formulée le 18 mars.

Concernant les hôpitaux et les EMS, l'interdiction des visites est prolongée jusqu'au 8 juin 2020 et jusqu'au 10 mai 2020 pour les établissements pour personnes handicapées ou EPH. Les autorités rappellent que des mesures ont été mises en place pour permettre aux proches de rester en contact avec les patients ou les résidents, de manière physique parfois «lorsque cela est possible». Par ailleurs, il est toujours possible de déroger à cette interdiction «selon les circonstances», fait encore savoir encore le Canton.