Comment Genève se prépare à l'épidémie

Paniquer ne sert à rien. C’est le mot d’ordre des autorités cantonales, qui comme à l’époque du SRAS en 2003 et d’Ebola en 2015 marchent sur une ligne de crête, tentant de concilier des objectifs potentiellement divergents: la préparation face à une épidémie, l’information de la population et la volonté de rassurer. Rassurer n’est d’ailleurs peut-être pas le plus compliqué, car «à cette heure, à ce jour, aucun cas n’a été enregistré en Suisse et personne n’est en quarantaine», martèle Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé. Du coup, aucune mesure spécifique n’est à l’ordre du jour, si on exempte le rappel des règles élémentaires d’hygiène pour tous les cas de grippe (lire ci contre). Pas question non plus de spéculer sur des scénarios catastrophe: distribution de masques aux écoliers, annulation du Salon de l’auto ou interruption des TPG, etc. La suppression des vols Genève-Pékin serait en outre une mauvaise idée: «On voit qu’en Italie, les voyageurs ont finalement atterri hors du pays avant d’y revenir, empêchant tout traçage.»

Lire également «La peur du virus déclenche une ruée sur les masques»

À Cointrin, la porte-parole de Genève Aéroport, Madeleine von Holzen, explique la procédure: «Les arrivants sont examinés par les autorités chinoises avant leur envol et durant les trajets, avec éventuellement des mesures de température. Avant le débarquement, les personnes remplissent des fiches de localisation permettant de savoir où elles se rendent en Suisse.» Elle ajoute que si un problème devait survenir, «l'aéroport dispose d’un plan d’urgence qui serait activé».

Que se passerait-il si un cas était découvert à Genève? «Deux scénarios sont envisageables, explique Laurent Paoliello. Soit il s’agit de suspicions et la personne serait mise en quarantaine. Nous encourageons les personnes à faire appel à leur médecin de premier recours pour une visite à domicile en cas de doute. Soit le virus est identifié et la quarantaine serait alors plus sévère, avec une hospitalisation possible en cas de nécessité dans des chambres d’hôpitaux à pression inversée. En cas d’épidémie importante, d’autres lieux d’accueil seraient mis sur pied, conformément au plan catastrophe des autorités, ORCA, qui n’est pas activé.»

ORCA occupe une place centrale dans le dispositif genevois. C’est la structure activée en cas de catastrophe. Le dispositif a été mis à jour il y a pile une année. Sous l’égide du Conseil d’État, en lien avec les autorités communales, fédérales et internationales, ORCA met sur pied un état-major capable de coordonner les moyens d’intervention nécessaires.