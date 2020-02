Non, Genève ne permet pas plus qu’avant d’abattre des arbres

C’était en août dernier. Alors que les bulldozers dévoraient la façade de l’hôtel du Noble Exercice de l’Arc, aux Allières, les tronçonneuses vrombissaient, jetant à terre une vingtaine d’arbres centenaires du domaine. Le tout face à des militants, impuissants et consternés, de la défense du patrimoine.

Depuis lors, Antonio Hodgers se fait tailler des costards comme on taillerait des platanes: le ministre du Territoire, harcelé de questions, tente de se défaire de l’image de bétonneur tronçonneur qui lui a été faite. Aujourd’hui, son département livre les chiffres.

Qualifié de «salutaire» par sa porte-parole Pauline de Salis, l’exercice de transparence n’est pas entièrement spontané. Il avait notamment été exigé en octobre dans une question urgente du député Guy Mettan, qui demandait «le nombre d’arbres, de lisières arborées et de haies vives abattus dans le canton de Genève depuis 2010». L’État n’avait alors pu que lui fournir le nombre de dossiers d’autorisation d’abattage et d’élagage déposés, sans préciser le nombre de plantes concernées, un seul dossier pouvant affecter plusieurs arbres.

Des chiffres surprenants

Ayant recruté des étudiants pour éplucher manuellement les fichiers et remplir des tableurs, l’administration est désormais en mesure de livrer le nombre d’arbres autorisés à l’abattage sur six ans. Le total de 2014 à 2019 est de 35 818 sujets voués à la disparition, soit une moyenne de 5970 par an et des fluctuations annuelles qui n’ont rien de colossal (voir le tableau ci-dessous).

Surprise: la si polémique année 2019 se démarque avec un total de 5565, inférieur à cette moyenne. Un chiffre à mettre en rapport avec le demi-million d’arbres qui vivent en dehors des zones forestières du canton (estime-t-on). Autre surprise, les projets de construction n’ont justifié l’an dernier que 1443 des abattages autorisés. C’est le chiffre le plus bas depuis 2014, période où la moyenne de ce type d’abattages était de 2285 par an, avec des pics entre 2016 et 2018. Or la mise en œuvre de ces dernières permissions pourrait avoir été en partie reportée à 2019, d’où l’impression de carnage végétal.

Des arbres en détresse

L’année dernière s’est caractérisée par un phénomène auquel il faudra sans doute, hélas, s’habituer et qui a sans doute aussi contribué à la sensation d’un bûcheronnage acharné. L’État note une forte hausse des (+30% par rapport à la moyenne des dernières années) des demandes d’abattages liées au mauvais état des arbres et exécutées en urgence pour des motifs de sécurité.

«C’est malheureusement là un effet du réchauffement global et de plusieurs sécheresses estivales consécutives, dévastatrices pour les arbres urbains fragilisés», écrit l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature. Il ne se montre pas rassurant pour cette année, jugeant «probable que de nouveaux arbres en détresse hydrique devront être abattus» pour des motifs de sécurité.

En revanche, les abattages liés à la construction devraient décroître, au vu du «nombre restreint» d’autorisations délivrées récemment et en raison du gel prononcé en novembre sur les densifications en zones villas.

Un ombrage à étendre

Quid des grands projets immobiliers? L’État estime qu’ils ne sont pas les plus menaçants pour le patrimoine arboré. Les arbres abattus dans le cadre de ces plans localisés de quartier n’ont constitué que de 3% à 8% du total des années étudiées (4% en 2019). L’impact des chantiers en zones villas a presque toujours été plus fort. La construction de façon générale cause tout de même 38% des abattages (mais avec des plantations compensatoires supérieures aux sacrifices puisque le taux moyen de remplacement sur six ans est de 117%). Le reste (62%) relève de la gestion du patrimoine ou des mesures de sécurité, des coupes qui sont moins bien compensées (43% en moyenne).

Le Conseil d’État rappelle s’être doté d’un plan en janvier. Il a notamment relevé les versements compensatoires lors d’abattages. Le but est de faire passer la part du territoire bénéficiant de l’ombrage des arbres de 23% à 30%. Un débat public sera prochainement organisé sur ces questions (le lundi 16 mars à 18h, au Cycle de Sécheron).