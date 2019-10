Genève investira huit milliards d’ici 2029

Presque huit milliards, 7,9 nets pour être précis, telle est la somme que le Conseil d’État projette d’investir ces dix prochaines années. On l’apprend en lisant le plan décennal des investissements distribué en marge de la présentation du budget cantonal. Quelle bonne surprise de le revoir ce document! Révisé chaque année par le gouvernement, il était resté dans ses tiroirs depuis 2013, faute, probablement, d’accord interne sur les priorités à fixer. Car s’il est prévisionnel et n’engage légalement à rien, ce plan pose néanmoins les jalons des dépenses à venir, qui tourneront autour de 790 millions par an, 11% de plus que lors de la dernière projection 2018-2027.

Rattrapage des transports

La mobilité sera au centre des dépenses de ces dix prochaines années. Elle concentrera plus d’un tiers des dépenses, soit presque trois milliards de francs. C’est qu’il s’agit de développer les transports publics autour du Léman express! D’ici 2025, 15 kilomètres de rail devraient être posés, en direction de Bernex, Saint-Julien et du Grand-Saconnex. Ces travaux sont financés en partie par les projets d’agglomération. Voulus par Berne et subventionnés par la Confédération, ils visent à favoriser les transports dans les zones urbaines sans s’arrêter aux frontières communales, cantonales et nationales.

Dans cinq ans, ce sera au tour de Cornavin de s’agrandir pour 426 millions, dont 304 dépensés entre 2020 et 2029. Et puis, il y a la route, notamment la jonction autoroutière de Vernier dont les crédits viennent d’être débloqués.

Éducation et rénovation

L’éducation concentre 1,9 milliard de dépenses. Des bâtiments seront construits vers Meyrin et Bernex. Des bahuts seront démolis ou rénovés: Rousseau en 2020 (72 millions), le Renard en 2021 (85 millions), le Marais en 2023 (76 millions). Mention à la rénovation de l’Uni Bastion, commencée en 2018, qui devrait se terminer en 2026 avec le bâtiment central. Mais le clou universitaire sera la construction au quai Ernest-Ansermet du Centre des sciences physiques et mathématiques pour 122 millions en 2028.

Le paquet des Dardelles

Le reste des investissements est plus modeste. Longtemps chouchoutée, notamment par l’onéreuse rénovation des HUG et par l’extension du CMU, la santé ne recevra «que» 652 millions, dont la moitié, comme pour les autres rubriques, est destinée au renouvellement de l’existant. Parmi les éléments marquants, figure la 4e étape de la maternité (2022) et la rénovation des pavillons de Loëx. La sécurité suit de peu avec 627 millions, dont presque 200 pour la prison des Dardelles prévue avec un certain optimisme vers 2021. Le gros morceau de la politique du logement (427 millions au total) sera consacré à la construction de logements d’utilité publique. Le reste des montants, environ 1,3 milliard, part dans la culture, l’énergie, les archives de l’État, la transition numérique etc.

Tout se réalisera-t-il? Probablement pas. En 2019, sur des investissements de 757 millions nets, seuls 606 l’ont l’été. «Divers aléas peuvent interférer (oppositions, recours, difficultés techniques ou géologiques,…), note le gouvernement dans le budget 2020. Le temps de traitement des projets de lois par le Grand Conseil n’est pas toujours facilement estimable. En outre, un taux de réalisation de 80% des investissements nets est observé.» Un taux qui était tombé à 68% en 2018. Une certaine évaporation naturelle de la somme prévue est donc possible.