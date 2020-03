Genève ferme tous les chantiers d’ici à vendredi midi

La tension dans le secteur du bâtiment est montée en puissance ces derniers jours. Entrepreneurs et ouvriers ne comprenaient plus pourquoi les autorités genevoises – ou fédérales – ne prenaient pas la décision de stopper les chantiers où se croisent des dizaines, voire des centaines de personnes. Le couperet est tombé mercredi lors du point de presse du Conseil d’État: tous les chantiers doivent s’arrêter au plus tard vendredi à midi. Quelques dérogations sont possibles dans des cas très particuliers.

«Les entreprises doivent prendre dès ce jour les mesures nécessaires de fermer les chantiers en cours, a précisé Serge Dal Busco, le magistrat responsable des Infrastructures. Je suis certains que beaucoup auront fermés avant, mais il faut aux autres un laps de temps pour sécuriser les lieux.»

Dérogations possibles

Pour des raisons d’intérêt général ou de sécurité, des dérogations pourront être accordées. Les demandes seront examinées par un nouvel organe tripartite (État, syndicats, employeurs), présidé par Serge Dal Busco.

L’État s’appuiera également sur le partenariat social, par le biais du conseil de surveillance du marché de l’emploi, pour examiner «les très nombreuses questions qui touchent le domaine de l’emploi et la protection des travailleurs en lien avec la crise du Covid-19». Et cela pour tous les secteurs encore en activité.

Le souhait de patrons

L’arrêt des chantiers soulagera beaucoup de monde, et pas uniquement les ouvriers. Pour Florian Lavizzari, patron d’une entreprise d’installations sanitaires employant 60 collaborateurs, contacté avant la décision du gouvernement, la situation était intenable. «Nos ouvriers méritent le respect. Ce n’est pas de la chair à canon! Je ne comprends pas pourquoi tous les chantiers n’ont pas été arrêtés. Si l’autorité ne prend pas cette décision, le risque d’un arrêt est à la charge de l’entreprise. Nos clients pourraient se retourner contre nous», résume ce chef d’entreprise.

Entreprise employant 210 personnes en région genevoise, le groupe Scrasa avait décidé mardi déjà de stopper pratiquement tous ses chantiers «pour raisons sanitaires», en coordination avec les maîtres d’ouvrage. «Nous mettons nos équipes en chômage partiel et nous formulons des demandes d’indemnisation. Notre trésorerie nous permet d’assumer sans problème les salaires et les charges sociales de mars», résume Sébastien Revaux, directeur général du Scrasa Group.

Rue du Village-Suisse, un chantier de fouilles était mercredi déjà pratiquement à l’arrêt. Dans l’après-midi, de rares ouvriers donnaient un dernier coup de balai.

Le syndicat Unia et la Fédération des métiers du bâtiment (FMB) ont aussi réclamé mardi l’arrêt des chantiers. Secrétaire syndical chez Unia, José Sebastiao avait ciblé en particulier les gros chantiers, comme celui de l’Étang, à Vernier, ou celui de l'aéroport. Ce chantier proche de l’Arena, celui de l’aile Est, rassemble, de source syndicale, jusqu’à 300 ouvriers durant la journée, avec de grosses équipes qui travaillent ensemble. «Dans les grands chantiers, des ouvriers se retrouvent forcément très près les uns des autres, en particulier dans les baraquements», relate le secrétaire syndical. Ce dernier évoque aussi le manque d’équipements sanitaires dans les toilettes de ces baraquements. «Le Conseil d’État doit arrêter tous ces chantiers. C’est une question de décence», ajoutait alors José Sebastiao. Mercredi, il a été entendu. «L’arrêt du chantier est en discussion avec la société d’entreprise générale mandatée», précisait encore mardi Genève Aéroport.

Nicolas Rufener, patron de la FMB, souhaitait aussi pour sa part que le gouvernement genevois prenne une décision claire par rapport à tous les chantiers, y compris ceux qui concernent les entreprises de second œuvre (plombiers, électriciens, ferblantiers, menuisiers, carreleurs, plâtriers-peintres, etc.) souvent engagés également dans des opérations de rénovation.

«Il faut aller plus loin»

L’arrêt des chantiers n’est cependant pas jugé suffisant aux yeux de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). Cette centrale appelle le gouvernement à des mesures plus sèches. «Arrêtons de manière contraignante toute activité économique non indispensable. Il en va de la santé des travailleurs», résume Alessandro Pelizzari.

Le président de la CGAS et secrétaire régional du syndicat Unia réclame aussi que l’État garantisse l’emploi, le salaire et le versement des prestations sociales. En ces temps troubles, les syndicats craignent que certains patrons ne profitent de l’occasion pour licencier en douce des collaborateurs, et en particulier ceux qui sont déjà dans des situations précaires.