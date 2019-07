«Genève en fête» invite à des Dîners de la paix

«La Paix est l'affaire de tous». Derrière ce slogan prélude à l'organisation d'une Biennale de la Paix en 2021 à Genève, l'association «Genève en fête» invite le 20 août prochain au soir, les citoyens du canton de Genève à concocter chez eux leur Dîner de la Paix, sur le modèle de la fête des voisins. «D’une manière volontaire, et symbolique, ce dîner permet à chaque citoyen d’afficher son engagement personnel pour la paix dans le monde», explique Genève en fête dans un communiqué.

Dîner de gala au Beau-Rivage

Une soirée d’honneur est organisée le 20 août au soir à l’Hôtel Beau-Rivage dès 19 heures. Cette soirée au prix de 250 francs par personne inclut l’apéritif au champagne, le dîner préparé par Dominique Gauthier, chef étoilé Michelin et sa brigade ainsi que des animations musicales.

Elle permettra aux convives de faire la connaissance de diplomates ou de citoyens du monde et d’écouter l’allocution d' Elisabeth Decrey-Warner, fondatrice de l’Appel de Genève, chercheuse associée au Centre de Politique de Sécurité de Genève, d'Anne Zeidan, Directrice des Opérations de Second Chance et de Martin Beniston, professeur Honoraire de l’Université de Genève, climatologue, ancien Vice-Président du GIEC et Prix Nobel de la Paix 2007 avec Al Gore.

Une Biennale en 2021

«Visant à renforcer la cohésion entre les communautés résidant à Genève, à développer des offres touristiques liées à cette thématique emblématique et à contribuer au rayonnement international de Genève, le Dîner de la Paix a pour vocation de s’inscrire annuellement dans l’agenda des Genevois et pourrait être le point de départ pour la création de la Biennale de la Paix de Genève, en 2021», espère les organisateurs.

Le Jet d’eau de Genève revêtira ce soir-là les couleurs du drapeau de la paix si les conditions météorologiques le permettent afin de faire écho au Dîner de la Paix. Une opération de levée de fonds sera organisée a posteriori pour soutenir les actions de Second Chance sur le continent africain. Une œuvre d’art sera aussi élaborée puis exposée dans une galerie d’art partenaire pour être vendue au profit l’association humanitaire. (TDG)