À Genève, un EMS suspend les visites

Aucune mesure choc n’avait jusqu'alors été prise dans les établissements médico-sociaux (EMS) du canton, qui accueillent une population particulièrement à risque. C'est à présent chose faite: la« Tribune de Genève» vient d'apprendre que pour faire face au coronavirus, la Résidence du Mandement, située à Satigny, interdit dorénavant toute visite. «Nous voulons protéger au mieux nos résidents», commente une collaboratrice de cette maison qui accueille 45 personnes âgées.

Jusqu'à cette décision sans appel, des mesures d’hygiène habituelles s’appliquaient dans les EMS. Anne-Laure Repond, secrétaire générale de la Fédération genevoise des EMS (Fegems), nous précisait toutefois récemment à propos du coronavirus: «Comme c’est le cas pour les situations particulières de canicule, grippe saisonnière et autres pandémies, les consignes et mesures à observer sont communiquées directement aux établissements par le Service du médecin cantonal, via la Direction générale de la santé.»

Des nouvelles mesures attendues

Lors de sa dernière assemblée générale, l’Association des directeurs des EMS s’était toutefois dite prête à déployer un plan d’urgence tel que celui qui avait été mis en place pour la grippe aviaire. «Mais la décision d’un tel déploiement – et les directives à appliquer – revient à la direction générale de la santé», notait alors un directeur.

À nouveau contacté ce jeudi, Anne-Laure Repond déclare que la Fegems encourage à présent à limiter l'accès aux EMS, sans interdire de manière générale leur accès pour l'heure: «Nous ambitionnons de défendre l'intérêt sanitaire pondéré avec la qualité de vie des résidents. Tout peut bien sûr changer très vite en fonction de l'évolution de la pandémie.»

Le fer de lance de la Fegems ne cache ainsi pas que de nouvelles directives de l'État, couplées à des recommandations de la Fegems, pourraient être communiquées ce vendredi. De bonne source, il s'agit notamment de maintenir les prestations minimum en cas d’une absence importante de personnel. Relevons enfin que l'EMS du Nouveau Prieuré à la Gradelle n'autorise plus les visiteurs à fréquenter les espaces publics de cet établissement, notamment sa cafétéria. Ils ne peuvent voir leurs aînés que dans leur chambre.

En France, toutes les visites sont suspendues

Dans l'hexagone, le gouvernement a décidé de suspendre l'intégralité des visites de personnes extérieures dans les établissements d'hébergement des personnes âgées (EHPAD) ainsi que dans les unités de soins de longue durée, situées dans les hôpitaux. «Toutefois, des exceptions pourront être décidées pour des cas déterminés par le directeur d'établissement, en lien avec l'agence régionale de santé et la préfecture.» Cette mesure, «exceptionnelle, sera levée dès que la situation le permettra», a ajouté le gouvernement, qui avait déjà réduit ces dernières semaines «au strict nécessaire» les visites aux personnes âgées.