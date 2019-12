Genève se dote d’un nouveau centre de promotion de l’éthique

Comment concilier le dur monde des affaires avec des considérations éthiques? Tous les sondages et les classements le répètent en boucle: les jeunes acceptant d’être aspirés dans une carrière professionnelle classique veulent se mettre au service des firmes les plus respectables. Et de plus en plus d’entreprises proclament être à la pointe dans le domaine de la responsabilité sociale. Dans le même temps, les critères éthiques semblent avoir la souplesse d’un élastique. Comment les définir? Les entreprises sont-elles suffisamment transparentes pour pouvoir les mesurer?

Afin de les accompagner, l’Université de Genève vient d’annoncer la création d’un centre dédié à cela. Sa directrice, l’Allemande Dorothée Baumann-Pauly, peut faire valoir un impressionnant curriculum vitae dans ce domaine. «J’enseigne aussi à la Stern School of Business de l’Université de New York. En 2013, sous l’impulsion du recteur Peter Henry, cette haute école a créé le premier centre au monde dédié à la prise en compte des droits humains au sein de l’entreprise, peu de temps après la crise financière de 2008.»

Rolex sort en tête

Située au sud de Manhattan, cette université est au cœur du capitalisme américain. Ce qui stimule cette enseignante originaire de Stuttgart. «Les entreprises comprennent de plus en plus la nécessité de ne plus uniquement tenir compte des seuls intérêts de leurs dirigeants ou des actionnaires, mais de s’intéresser aussi aux autres parties prenantes (employés, société civile, fournisseurs, communautés locales). La maximisation des profits est de moins en moins l’unique objectif des entreprises» , détaille-t-elle.

Mais existe-t-il un classement de référence des firmes les «plus éthiques»? Dans une récente étude, le consultant Universum a souligné les préoccupations éthiques de la population universitaire. En sondant 12 443 étudiants suisses, cette société a aussi publié plusieurs classements (lire notre graphique). Globalement, c’est Google, suivi par les deux grandes banques et Rolex, qui sont plébiscités par les jeunes interrogés. Dans un autre palmarès, à l’égide de HR-Suisse, c’est l’horloger genevois qui sort en tête. Mais il est étonnant de constater que la FIFA, engluée dans un vaste scandale de corruption, figure au 13e rang du rapport de Universum. Les étudiants ne savent-ils plus s’informer?

La théorie ne suffit pas

«Je me méfie de ces classements, réagit de manière générale Dorothée Baumann-Pauly. J’ai souvent des doutes sur leur méthodologie. Il n’existe pas de multinationale parfaite. Mais certaines sont plus sérieuses que d’autres dans leur façon de mettre en place des processus qui leur permettent d’évaluer et optimiser leur impact en matière de droits humains. Il ne suffit pas aux entreprises de prendre des engagements théoriques. Elles doivent également traduire concrètement ces engagements dans leurs processus et leurs pratiques.»

Et puis, mise sous pression par ses actionnaires, une grande compagnie n’a-t-elle pas tendance à privilégier ses capacités bénéficiaires au détriment de sa responsabilité sociale? La directrice du nouveau centre estime que «la recherche de la rentabilité peut très bien être menée de concert avec le respect des droits humains. Une entreprise peut être à la fois bénéficiaire et remplir les critères de responsabilité sociale. C’est même une condition de survie à long terme.»

Plus difficile pour une PME

Cependant, une petite entreprise peut-elle se priver d’un marché? «Ce choix est plus difficile à faire pour une PME, souligne l’enseignante. Mais si elle entend durer sur le long terme, une petite entreprise a aussi intérêt à intégrer ces bonnes pratiques.» Tout cela reste très théorique et un fossé existe entre les bonnes pratiques enseignées dans les hautes écoles, aussi prestigieuses soient-elles, et la vie des affaires, plus dure et plus concrète. Et, souvent, à mille lieues d’un monde de Bisounours.

Et quel regard porte Dorothée Baumann-Pauly sur les trois secteurs qui dominent l’économie genevoise: la banque, le luxe et le négoce? Quel est le problème principal, lié à l'éthique, auquel est confronté chacun de ces secteurs? «Globalement, ces trois secteurs se distinguent par un manque de transparence. Ils doivent montrer ce qu’ils font et bien l’expliquer. Les industriels du luxe doivent mieux expliciter les conditions de travail liées à l’extraction des matières premières et en particulier des pierres précieuses qu’ils utilisent. Les banquiers doivent mieux détailler pourquoi ils refusent de travailler avec tel type de clients et comment leurs choix en matière d’investissements sont en adéquation avec leurs engagements en matière de droits humains.»

Le négoce, ce cancre

Quant à la branche des matières premières, elle apparaît comme le cancre du trio. «Les entreprises de négoce sont vraiment peu transparentes: on peut dès lors difficilement porter un jugement sur leurs activités.» Très présent à Genève, ce secteur se distingue en effet par une grande opacité, malgré les efforts d’une poignée d’entreprises.