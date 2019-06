Genève déclenche l'alerte canicule

L'été est enfin là. Comme pour rattraper la météo froide et humide de ces dernières semaines, il met les bouchées doubles et fait exploser le thermostat: cette semaine, on va atteindre des pics de températures: 37° pour mercredi et même un 38° jeudi selon météosuisse. D'après André-Charles Letestu, l'un de ses prévisionnistes, on pourrait ainsi frôler, voire dépasser les maximas mesurés pour un mois de juin.

Conséquence: Genève lance aujourd'hui son plan d'alerte canicule, a indiqué Radio Lac. Cette alerte est activée par le médecin cantonal, Jacques-André Romand, lorsque la température diurne atteint les 34 degrés durant trois jours consécutifs et qu'elle ne descend pas en-dessous des 20 degrés la nuit. Un facteur aggravant pour la santé car l'organisme n'arrive plus à récupérer, ce qui l'affaiblit. «Ces températures élevées de jour comme de nuit vont perdurer en tout cas jusqu'à samedi, selon les prévisions. Ce facteur de durée nous a notamment décidé à déclencher l'alerte», résume le médecin cantonal. Le canton de Vaud s'apprête à faire de même.

Cette activation déclenche des recommandations de santé publique et les différents dispositifs spéciaux prévus dans les communes.

La Ville de Genève possède un plan canicule depuis six ans, en collaboration notamment avec l'Institution genevoise de maintien à domicile (imad). Avant l'été, un courrier avec un dépliant rappelant les conseils utiles est envoyé aux quelques 13'000 seniors de plus de 75 ans. Ils peuvent demander à bénéficier d'un dispositif d'appel instauré en 2014 par le Département de la cohésion sociale d'Esther Alder. En cas d'alerte canicule, des collaborateurs du Service social leur téléphonent tous les trois jours, voire au quotidien selon le degré d'alerte. L'an passé, 98 personnes s'étaient inscrites, un chiffre en hausse. Numéro gratuit: 0800.22.55.11

Carte des lieux frais

Cette année, une nouveauté s'est glissée dans l'enveloppe: une carte des lieux frais (voir la carte ci-dessous). Elle répertorie quelques lieux climatisés, comme des centres commerciaux (Balexert, la Praille ou Planète Charmilles), des restaurants (Migros, Coop, Manor), ainsi que quelques institutions culturelles comme le Musée d'ethnographie et le Musée Ariana.

(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)

D'autres mesures sont prises dans d'autres communes. Carouge, par exemple, offre une salle climatisée tous les jours de 14h à 19h au 18, boulevard des promenade, avec un accueil, des jeux de société, de la lecture. Vernier fait de même aux Avenchets.

Fête des écoles adaptée?

Par ailleurs, la Fête des écoles mercredi devrait subir quelques adaptations. Des parents s'inquiétaient notamment d'imaginer leurs petits défilant dans les rues en plein soleil pour le cortège avant de rejoindre les Bastions pour les animations. La Ville de Genève aussi se préoccupe de la santé des écoliers. Elle communiquera cet après-midi sur le sujet. (TDG)