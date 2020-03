À Genève, le chômage lève l'obligation de rechercher un emploi

L’État a décidé de suspendre les prestations jugées «non prioritaires» dans ce contexte de pandémie. De nombreuses administrations tournent au ralenti, si elles ne sont pas à l'arrêt.

Ainsi, à Genève, dès à présent et jusqu'à nouvel avis, les personnes bénéficiant du chômage voient leurs entretiens avec «leur conseiller-ère en personnel de l'Office régional de placement (ORP) et tous les autres rendez-vous à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) suspendus. Les recherches d'emploi ne sont plus obligatoires», indique Charles Vinzio, directeur de l'ORP, dans un courriel adressé aux bénéficiaires lundi soir.

Il précise que si des recherches sont tout de même effectuées, il faut les conserver et les transmettre à l'ORP, lorsque l'office l'indiquera. Le service ne sera pas en mesure de traiter les demandes d'information.