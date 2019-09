Genève bien classée au palmarès des villes les plus attrayantes

La ville de Genève est dans le Top 10 «des villes du monde où il fait bon vivre», réalisé par le cabinet international de conseil Mercer. Dans la 21e édition de son classement des villes offrant la meilleure qualité de vie, la Cité de Calvin se classe en 9e position sur les 231 villes évaluées à travers le monde. Ce classement reconnu mondialement est établi sur la base de 39 indicateurs parmi lesquels des éléments susceptibles d'influencer l'implantation d'une entreprise ou d'un expatrié. L'environnement socioculturel, politique et économique, les considérations médicales et sanitaires, les possibilités d'éducation et de loisirs, les marchés immobiliers et l'environnement naturel font partie des éléments pris en compte par les analystes.

Pour la dixième année consécutive, Vienne, la capitale autrichienne se classe première devant Zurich. On retrouve une autre ville suisse, celle de Bâle, en 10e position, derrière Genève. Dans ce top 10, l'Europe remporte la palme avec huit villes. Vancouver au Canada est la mieux classée d'Amérique du Nord depuis dix ans faisant jeu égal avec Auckland en Australie sur la troisième marche du podium.

En revanche, Genève ne figure pas dans une nouvelle étude réalisée par Mercer, celle des villes les plus sûres où l'on trouve pourtant trois villes suisses, Berne, Zurich et Bâle derrière Luxembourg. Un point sur lequel les autorités genevoises doivent encore travailler.Mercer explique sur son site que ce classement distinct sur la sécurité personnelle, analyse la stabilité interne des villes, les niveaux de criminalité, l'application de la loi, les restrictions à la liberté individuelle, les relations avec les autres pays et la liberté de la presse. «La sécurité personnelle est la pierre angulaire de la stabilité dans toute ville, sans laquelle les entreprises et les talents ne peuvent prospérer», commente le cabinet de consultants.