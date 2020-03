Genève va analyser les munitions immergées

Les profondeurs du Petit-lac vont être scrutées tout prochainement. Les autorités genevoises entendent répertorier les munitions qui y ont été immergées après la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de savoir quels types d’engins reposent par environ 50 m de fond et de connaître leur localisation précise. «Le Canton de Genève entend lancer l’analyse. Nous sommes en contact avec le Département de la défense et de la protection de la population (DDPS)», confirme ainsi le Département du territoire d’Antonio Hodgers.

Le Conseil d’État genevois va ainsi dans le sens du Conseil fédéral. Ce dernier estimait qu’«afin d’obtenir une appréciation globale de la situation, il serait nécessaire de mener des analyses plus approfondies». Dans sa réponse datée du 12 février à une interpellation du conseiller aux États indépendant Thomas Minder (SH), le gouvernement juge que la situation a évolué depuis les précédentes observations de 2002 et 2004. «Ce qui est nouveau est le fait que des caisses en partie éventrées gisent au fond du lac et que leur contenu est exposé», relève le Conseil fédéral.

Cette situation a été révélée à l’automne dernier par l’association environnementale Odysseus 3.1. Ses plongeurs ont filmé des obus reposant au fond de l’eau, recouverts de moules. Les produits chimiques contenus par les engins pourraient être libérés en cas de corrosion, alertent les défenseurs de l’environnement.

La facture pour le Canton

Si les études devaient conclure à l’enlèvement de ces munitions, la note reviendrait à Genève. Le Conseil fédéral rappelle en effet que «les mesures de protection des eaux relèvent du domaine de compétence des Cantons». Antonio Hodgers espère que l’analyse permettra d’y voir plus clair «d’ici à la fin du semestre» afin de «déterminer qui doit agir, quand et selon quelles modalités».

La députée genevoise Salima Moyard est satisfaite que les choses évoluent. La socialiste a déposé en janvier une motion pour cartographier les sites d’immersion, analyser le type de munitions et préparer l’assainissement des lieux. «J’apprécie la prise de conscience, même si elle aura été longue. Les autorités ont toujours dit que tout était sous contrôle et que les munitions étaient sous une couche de sédiments. Nous avons pu voir que ce n’est pas le cas.»