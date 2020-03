Genève ambitionne de devenir le hub des réseaux de villes

Pas question pour Genève de passer à côté des enjeux liés au rôle grandissant des métropoles dans la gouvernance mondiale. La Ville, le Canton et la Confédération ont fait cause commune pour annoncer lundi matin la création du Geneva Cities Hub.

Ce nom résume l’ambition des fondateurs, qui veulent voir converger les réseaux de villes déjà existants en direction de la Genève internationale. «Ce n’est pas un réseau de plus. C’est un point de contact, une plateforme de rencontre neutre», résume Sami Kanaan, à l’origine de cette initiative. «Il fallait faire quelque chose pour greffer les réseaux des villes aux acteurs de la diplomatie multilatérale qui sont présents ici», poursuit le conseiller administratif de la Ville de Genève, qui préside le Geneva Cities Hub.

Bien que les villes soient les premières concernées par de nombreux défis mondiaux (changement climatique, transports, migrations, santé...) et qu’elles aient un rôle majeur à jouer dans la recherche et la mise en œuvre de solutions, leur voix n’est encore pas suffisamment entendue. Le Geneva Cities Hub veut y remédier en facilitant les rencontres.

La ville gagne du terrain

Toutes les thématiques se rapportant de près ou de loin à la gestion des grands centres urbains sont traitées au sein du système onusien, comme l’illustre la crise actuelle du coronavirus suivie par l’OMS. Raison de plus pour dresser des passerelles.

«À l’horizon 2050, les deux tiers de la population mondiale seront urbains», souligne Béatrice Ferrari, la toute nouvelle directrice des affaires internationales à l’État de Genève. Pas de doute, les villes sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans les années à venir. Bien qu’il pose le problème de la gouvernance mondiale, ce sujet échappe à la Genève internationale.

Cités et Gouvernements Unis (GLU), une organisation qui regroupe les villes, les gouvernements locaux et régionaux et dont Genève est membre, a son siège à Barcelone. Quant à ONU Habitat, elle a son siège à Nairobi, et un bureau à New York. Ce n’est que récemment, à la demande de la Suisse, qu’elle a ouvert un bureau à Genève.

Pour Yannick Roulin, chef de la Division État hôte de la Mission permanente de la Suisse auprès des Nations Unies, «Genève se devait de se renforcer» pour s’emparer de cette thématique. «Alors que le développement de la diplomatie urbaine s’affirme comme la tendance majeure du XXIe siècle, il n’était pas question de passer à côté de ce débat», explique-t-il.

Moyens modestes

L’ambition est grande mais les moyens restent modestes. Pour l’année 2020, le budget de l’association de droit suisse créé pour remettre Genève au centre du jeu est de 350000 francs. Une somme qui devrait être portée à 500'000 francs en 2021.

À cette heure, la ville s’est engagée à hauteur de 75'000 francs et le canton pour un montant de 60'000 francs. La directrice du nouveau Geneva Cities Hub, Kamelia Kemileva, a déjà sa feuille de route pour s’imposer en «véritable interface de communication». «Nous avons pris des contacts pour faciliter les échanges et le dialogue entre les acteurs urbains et les différentes agences et organes de l’ONU», explique-t-elle.

L’association envisage de créer un événement en marge du Forum des maires organisé en 2020 par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (UNECE).