Genève Aéroport a attendu 2016 pour se doter d’un auditeur interne

L’Aéroport n’avait pas d’auditeur interne il y a encore trois ans. C’est ce qui étonne plusieurs interlocuteurs proches de la plateforme aéroportuaire et ce que confirme Cointrin à la «Tribune de Genève». Récemment éclaboussé par une affaire de corruption présumée, le site a attendu l’été 2016 pour engager une personne indépendante de la direction pour contrôler la bonne marche des procédures internes, comme l’attribution des marchés publics, par exemple, entachée de graves dysfonctionnements selon la Cour des comptes. Aux HUG ou aux TPG, cette entité existe pourtant depuis plusieurs années.

La plateforme n’est pas pour autant démunie de tout contrôle: en plus d’audits externes menés ponctuellement, l’Aéroport dispose d’un «contrôle interne de ses états financiers depuis 2008, mis en place en même temps que le système de gestion des risques», explique la communication de Cointrin. Mais ce service est rattaché à la direction de l’Aéroport et n’est donc pas indépendant. «Le contrôleur interne peut subir des pressions, peut ne pas pouvoir enquêter sur certains aspects en fonction de sa hiérarchie», explique un spécialiste du domaine.

L’auditeur interne engagé en 2016 à l’initiative de la présidente du Conseil d’administration, lui, est autonome. Il n’est pas relié à la direction du site, mais dépend du conseil d’administration de l’Aéroport, ce qui lui permet d’avoir une indépendance par rapport à la hiérarchie de Cointrin. C’est lui qui s’assure de l’existence et de l’efficience du contrôle interne et audite le système de gestion des risques de l’entité. Il se charge de s’assurer que les bonnes pratiques sont mises en œuvre à l’interne, et peut enquêter sur ce que bon lui semble. «Il a un grand pouvoir», note un proche du site aéroportuaire. Cointrin s’en félicitait d’ailleurs dans son rapport annuel 2016: ce nouveau service «fait passer l’entreprise d’une ère à l’autre». Mais le fait qu’il soit seul étonne: «Une personne ne peut rien faire dans une aussi grande structure que Cointrin», relève un autre spécialiste de l’audit.

Il aura fallu attendre 2018 – soit dix ans de plus que l’Aéroport de Zurich – pour que Genève Aéroport se dote d’une directive concernant la prévention et la gestion des conflits d’intérêts. Celle-ci est arrivée en août, plusieurs mois après le début des rumeurs de dysfonctionnements, et un mois avant que son conseiller d’État de tutelle, Serge Dal Busco, ne demande officiellement au conseil d’administration de saisir la Cour des comptes.

L’Aéroport de Zurich n’a pas d’auditeur indépendant, mais uniquement un contrôleur interne. Mais «depuis 2007, nous disposons d’un code de conduite qui s’applique à tous les employés et qui contient également des règles concernant le traitement des conflits d’intérêts (par exemple, lorsque les employés reçoivent des cadeaux) et l’interdiction de la corruption active et passive, explique Raffaela Stelzer, porte-parole. Toute violation du code de conduite peut avoir des conséquences disciplinaires, y compris la cessation d’emploi.» Depuis 2009 existe également une directive sur la corruption. «Toutes les personnes ayant des responsabilités de gestion sont également formées à la lutte contre ce délit», poursuit la porte-parole.

Rappelons que le chef de la sûreté de Genève Aéroport a été interpellé la semaine dernière. Son ancien associé, chef d’une société de sécurité, a été arrêté lui aussi. Tous deux sont prévenus de corruption passive et active, mais également de gestion déloyale des intérêts publics.

(TDG)