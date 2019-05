Genève a versé 300 millions à la France voisine

L’attractivité du Grand Genève conduit les responsables politiques qui veillent, des deux côtés de la frontière, sur la compensation financière genevoise (CFG), à privilégier la mobilité. Car l’urgence est là. À presque six mois de l’ouverture du Léman Express (nouveau nom du CEVA), des points noirs se profilent. Annemasse, ville vers laquelle vont converger beaucoup de frontaliers, n’a pas encore achevé ses parkings. Ferney, en pleine explosion démographique, s’attend à de sérieux bouchons à proximité de la douane.

Fin 2018, le versement de la CFG a atteint 297 millions de francs (+5,4% par rapport à 2016), ou 259 millions d’euros (+7,6% par rapport à 2016, en raison du renforcement du franc vis-à-vis de l’euro). Sur ce montant, près de 200 millions sont allés dans les caisses d’Annecy et 60 millions dans celles de Bourg-en-Bresse.

Genevois et Français se sont mis d’accord pour affecter les fonds frontaliers en priorité à des projets destinés à améliorer la mobilité (routes, passages à niveau, aménagement des gares, parkings-relais).

Une savante clé de répartition octroie ensuite une partie des fonds à diverses entités, dont la Région Auvergne Rhône-Alpes. Une autre partie de cette manne est versée à chaque commune. Son montant dépend du nombre de frontaliers habitant dans chaque ville ou village. En Haute-Savoie, Annemasse, dont 8400 de ses 35 000 habitants sont des frontaliers, a ainsi reçu 9,8 millions d’euros. La seconde ville de ce département à regrouper le plus de frontaliers est désormais Annecy (8,3 millions). Ayant fusionné avec ses communes voisines, la capitale de la Haute-Savoie regroupe désormais près de 130 000 habitants. Saint-Julien-en-Genevois a reçu 5,6 millions, et Gaillard 4,1 millions. Thonon suit (2,7 millions), devant Vétraz-Monthoux (aussi 2,7 millions), Reignier, pourtant plus éloignée (2,4 millions) et Ville-la-Grand (2,2 millions). Chaque année, les maires des communes de la couronne attendent avec impatience cette répartition.

Dans l’Ain, c’est la ville de Gex qui a reçu le plus d’argent (3,6 millions d’euros), suivie par Valserhône (Bellegarde fusionnée avec deux autres communes) et Saint-Genis-Pouilly (chacune 3,3 millions), Ferney-Voltaire (3 millions), Prévessin-Moëns (2,7 millions) et Divonne (2,4 millions).

En dix ans, la part des fonds frontaliers a doublé, passant de 125 millions de francs en 2008 à, et 2018 259 millions en 2018 (mais le taux de change qui frôlait, il y a dix ans, 1 franc 50 pour un euro, se négociait dix ans plus tard à 1 franc 15). Selon le magazine Eco Savoie Mont-Blanc, Annecy est, après Paris, la capitale départementale dans laquelle le niveau de vie médian est le plus élevé. Cette ville, reliée en vingt minutes à Genève par l’autoroute, devance des métropoles pourtant très dynamiques comme Lyon, Bordeaux ou Nantes.

Autre tendance lourde démontrant la richesse économique de la couronne française: sur les dix arrondissements français abritant la population bénéficiant du meilleur pouvoir d’achat, sept sont situés en région parisienne (dont la ville de Paris) et les trois autres autour de Genève: il s’agit de Gex, de Saint-Julien et de Thonon. L’attirance vers le Grand Genève se comprend mieux.

