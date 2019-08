Genève à l’honneur par des artistes de la région

Qu’est-ce que Genève inspire aux artistes? La question taraudait les membres de l’association verniolane EMA art et terroir qui anime l’Art’cade 77 à Châtelaine depuis octobre 2016. Pour y répondre, ils ont décidé de lancer un appel aux artistes de la région. Le vernissage de l’exposition «Regards artistiques genevois» a lieu ce vendredi soir à 18 h 30. Les œuvres resteront visibles jusqu’au 29 août. «Comme il n’y a pas de Fêtes de Genève cette année, on trouvait sympa d’organiser un événement cet été qui mette Genève à l’honneur», souligne Sophie Haldi, membre de l’association.

L’appel à projet a été communiqué aux artistes en juin. Ces derniers étaient invités à «développer une proposition sur le thème de Genève et de ses symboles historiques.» Tous les univers artistiques étaient les bienvenus. «Nous avons uniquement mis notre veto sur les nus et le morbide ainsi que sur les messages politiques, religieux et violents», précise Marc Baggiano, cofondateur d’EMA.

Au total, une dizaine d’artistes présenteront finalement des œuvres en août. À quoi doit s’attendre le public? «Il y aura notamment des peintures, des dessins et des photos», répond Sophie Haldi qui n’avait pas encore vu toutes les productions au moment de l’entretien.

Les membres de l’association tiennent à proposer un espace chaleureux qui se distingue des galeries traditionnelles. «Nous ne voulons en aucun cas avoir un côté élitiste, insiste Marc Baggiano. Nous sommes avant tout un espace socioculturel. Il y a de la musique, une buvette et des produits du terroir en vente.» Un des objectifs de l’association est précisément de mélanger les publics: «Nous habillons les murs de l’arcade avec des œuvres et ensuite nous organisons diverses activités et événements, explique le cofondateur. En participant à nos ateliers, des personnes découvrent ainsi des nouveaux artistes et ont parfois des coups de cœur pour des œuvres.»

«Regards Artistiques Genevois»

Avenue de Châtelaine 77