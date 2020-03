Les «Geneva Watch Days» reportés fin août

Les Geneva Watch Days, une initiative de la marque Bulgari sont reportées à fin août en raison de la rapide propagation du coronavirus en Europe et dans le reste du monde, annoncent mardi les organisateurs dans un communiqué.

La manifestation se tiendra ainsi du 26 au 29 août et non pas fin avril comme initialement prévu. Les horologers Bulgari, Breitling, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, Gerald Genta, Urwerk, H. Moser & Cie, De Bethune et MB&F exposeront leurs produits dans différents hôtels et boutiques de la Cité de Calvin.

«L’évènement est destiné à un public professionnel dont les détaillants et les médias. Ce report pourrait permettre d’attirer un public plus international, notamment asiatique, le COVID-19 commençant à perdre quelque peu de ses forces en Chine et en Corée du Sud», souligne Jean-Christophe Babin, directeur général de Bulgari.

Après l’annulation des éditions 2020 de Baselworld et de Watches & Wonders Geneva, à cause de la pandémie, les Geneva Watch Days seront l’unique événement horloger de ce genre cette année.