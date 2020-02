La gauche lance une initiative pour piétonniser le centre-ville

Faire des piétons – et des cyclistes – les rois du centre-ville, la gauche en rêve. La voilà qui dépose une initiative populaire municipale pour piétonniser et végétaliser les Rues-Basses. Elle avait laissé entrevoir son intention, en automne dernier, lors des débats sur Clé-de-Rive au Conseil municipal de la Ville de Genève. Le texte est prêt et il vient d’être soumis au Service des votations. Ce dernier doit le valider avant que puisse démarrer la récolte de signatures. Les initiants auront quatre mois pour récolter 3200 paraphes.

La zone concernée s’étend de la place Bel-Air au boulevard Helvétique via le sud de la rue du Rhône (laquelle resterait ouverte au trafic motorisé). Le rond-point de Rive est inclus. Le périmètre se poursuit de la rue Ferdinand-Hodler à celle de la Rôtisserie avec un petit détour par la rue Frank-Martin. «Toutes les rues à l’intérieur de cette zone deviendraient piétonnes», confirme Delphine Wuest. La conseillère municipale Verte précise que les transports publics y seraient maintenus. Le projet demande également des mesures pour organiser la circulation des vélos à l’intérieur de la zone.

À l’origine de l’initiative, on trouve les mêmes qui sont derrière le référendum – attaqué en justice par le PLR – contre le parking Clé-de-Rive: les Verts donc, mais aussi le Parti socialiste, Ensemble à Gauche (Solidarités/Dal) et le Parti du Travail, ainsi que les associations en faveur de la mobilité douce actif-trafiC et l’ATE.

«Nous avons toujours dit que ce paquet ficelé qui prévoit la construction d’un parking de 500 places contre la seule piétonnisation de la rue Pierre-Fatio était mauvais. Avec cette initiative, on propose un vrai périmètre piéton qui inclut notamment la première rue à libérer des voitures: la Rôtisserie», poursuit Delphine Wuest. Et comment compenser les places de parking? «On devrait en supprimer à peu près 200, calcule l’élue. Entre les 500 nouvelles places du parking de Cluse et les 300 non compensées de celui de la gare CEVA des Eaux-Vives, je pense qu’on a largement le compte.»