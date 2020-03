La gauche grignote les grandes communes

Il n’y a pas qu’en Ville de Genève où les élections municipales ont souri à la gauche, lui faisant retrouver une majorité au Conseil municipal. À Carouge, à Onex, à Meyrin, à Lancy ou à Versoix, les résultats socialistes (parfois) et Verts (surtout) sont en progression dans les conseils municipaux des plus grandes communes de canton.

Si, dans la plupart des cas, il faudra attendre le verdict, le 5 avril, du second tour des conseils administratifs pour savoir si la gauche confirme également dans les exécutifs, l’impression d’ensemble est déjà impressionnante. Elle n’est toutefois pas surprenante puisqu’elle s’inscrit dans la continuité des résultats des élections fédérales. À la différence près que, cette fois, les socialistes ont beaucoup mieux résisté.

La gauche sera donc majoritaire dans les conseils municipaux de la Ville de Genève, de Carouge, de Vernier, de Lancy et d’Onex. Et à Meyrin il ne manque qu’un siège pour qu’elle s’impose. En 2015, si l’on place le MCG à droite, la gauche ne disposait nulle part de la majorité dans ces communes.

Cette avancée est due principalement à une nouvelle vague verte. Il y a bien sûr les dix nouveaux sièges acquis en Ville, mais il y en a aussi eu quatre à Carouge, au Grand-Saconnex et à Versoix, trois à Vernier, à Onex et à Lancy, et un à Meyrin.

On évoque les plus grandes communes, mais c’est sur Le Grand-Saconnex qu’a soufflé la tempête la plus forte. Et doublement au détriment de l’Entente qui a longtemps régné en maître sur cette commune.

À l’exécutif, le Vert Laurent Jimaja a ainsi été élu au premier tour, alors que les deux candidats en ballottage favorable sont le socialiste Michel Pomatto et Sandra Portier, la représentante du Groupement apolitique du Grand-Saconnex (GAG). Le PLR sortant, Bertrand Favre, n’est certes pas loin, mais quelle déconfiture!

Le résultat du Municipal est de la même veine. PS et Verts ont treize sièges, tout comme la droite au sens large (PDC, PLR et UDC), alors que le GAG conserve ses trois élus. Depuis 2015, la gauche ne disposait que de neuf sièges.

Le cas du Grand-Saconnex est intéressant parce qu’il est le fruit de deux éléments qui se sont additionnés. Il y a tout d’abord la tendance générale, la poussée Verte qui a parcouru tout le canton. Mais là, elle s’est conjuguée avec l’histoire plus locale: le déclassement raté de Pré-du-Stand et la crise de gestion des employés de la commune.